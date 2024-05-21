Тариф на електроенергію може зрости: коли українцям чекати на подорожчання

Вартість електроенергії зростатиме поступово. У Міненергетики прагнуть зробити тариф, що не стане шоком для населення.

На скільки зросте тариф

У ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник наголосив, що рішення відносно зростання вартості електроенергії поки не прийняте, передає 24 Канал. Розрахунок майбутнього тарифу триває.

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Микола Колісник Заступник міністра енергетики Здійснюються розрахунки щодо умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються, перш за все, на тому, що для населення це мають бути посильні тарифи.

Колісник уточнив, що тогорічне зростання вартості електроенергії допомогло відновити 3 гігавати потужностей. Цьогоріч потрібно більше коштів. Замміністра уточнює, що зараз Міненергетики активно працює над залученням зовнішнього фінансування.

Що відбувається у енергосистемі України

Росіяни продовжують атакувати енергосистему України. Загальна вартість пошкоджень від цих атак перевищила 1 мільярд доларів. Теперішній дефіцит потужностей становить 8 гігаватів.

Ремонт енергооб'єктів триває. Колісник закликав українців економити електроенергію, щоб розвантажити систему.