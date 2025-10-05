На засіданні Уряду було ухвалене рішення про те, що вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату. Йдеться про декілька тисяч гривень.

Які доплати отримуватимуть вчителі на прифронтових територій?

У День вчителя, 5 жовтня, прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що вчителі, які працюють на прифронтових територіях, отримуватимуть доплату у розмірі 4 тисяч гривень після сплати податків, передає 24 Канал.

Читайте також Неочевидні пастки при зарахуванні стажу: що варто знати кожному пенсіонеру

Прем'єр-міністр привітала працівників освіти та подякувала їм за стійкість та щоденну працю, додавши, що завдання Уряду – бути поруч та допомагати.

Як відомо, збільшені доплати для окремих категорій вчителів будуть нараховані в жовтні – за період з 1 вересня цього року.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністр України Рішення стосуватиметься 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Свириденко також нагадала, що у бюджеті на 2026 рік передбачається підвищення зарплат педагогічних працівників на 50%.

Як повідомляють в Міністерстві фінансів, загальні видатки на освіту у бюджеті передбачені на рівні 265,4 мільярда гривень, що більше на 66,5 мільярда гривень, ніж у 2025 році.

З цієї суми 183,9 мільярда гривень спрямують на оплату праці виключно на підвищення зарплат вчителів на 50%. Відтак, з 1 січня оплата праці вчителів збільшиться на 30%, а з 1 вересня зарплати вчителів зростуть ще на 20%.

Яка зарплата прогнозується у 2026 році?