Свириденко назвала суму, яку отримуватимуть вчителі додатково: виплата не для всіх
- Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 4 тисяч гривень.
- У бюджеті на 2026 рік передбачено підвищення зарплат педагогічних працівників на 50%, зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.
На засіданні Уряду було ухвалене рішення про те, що вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату. Йдеться про декілька тисяч гривень.
Які доплати отримуватимуть вчителі на прифронтових територій?
У День вчителя, 5 жовтня, прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що вчителі, які працюють на прифронтових територіях, отримуватимуть доплату у розмірі 4 тисяч гривень після сплати податків, передає 24 Канал.
Прем'єр-міністр привітала працівників освіти та подякувала їм за стійкість та щоденну працю, додавши, що завдання Уряду – бути поруч та допомагати.
Як відомо, збільшені доплати для окремих категорій вчителів будуть нараховані в жовтні – за період з 1 вересня цього року.
Рішення стосуватиметься 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
Свириденко також нагадала, що у бюджеті на 2026 рік передбачається підвищення зарплат педагогічних працівників на 50%.
- Як повідомляють в Міністерстві фінансів, загальні видатки на освіту у бюджеті передбачені на рівні 265,4 мільярда гривень, що більше на 66,5 мільярда гривень, ніж у 2025 році.
- З цієї суми 183,9 мільярда гривень спрямують на оплату праці виключно на підвищення зарплат вчителів на 50%. Відтак, з 1 січня оплата праці вчителів збільшиться на 30%, а з 1 вересня зарплати вчителів зростуть ще на 20%.
Яка зарплата прогнозується у 2026 році?
Відповідно до проєкту бюджету на 2026 рік середня заробітна плата в Україні може зрости до 30 032 гривень. Якщо порівняти її з показником у 2025 році, то вона буде на 4 146 гривень більша.
Натомість мінімальна зарплата наступного року зросте з 8 000 гривень до 8 647 гривень. А підвищення мінімальної пенсії прогнозується до 2 564 гривень.