Країна-союзниця виділяє кошти на ППО: яку суму отримає Україна

Велика Британія терміново виділяє нову допомогу для України. Йдеться про додаткові 100 мільйонів фунтів стерлінгів (115 мільйонів євро).

Яку суму Україна отримає на ППО?

Кошти спрямують для підтримки протиповітряної оборони України, про що йдеться на сайті уряду країни.

Фінансування буде невідкладно спрямоване на зміцнення української ППО, щоб краще захистити сили на передовій та критичну інфраструктуру від повітряних атак,

– йдеться у повідомленні.

Разом з цим пакетом обсяг підтримки для української ППО, яку надала Велика Британія протягом останніх двох місяців, склав 600 мільйонів фунтів стерлінгів (700 мільйонів євро). Наголошується, що це підтверджує рішучість британського уряду захищати життя та зміцнювати стійкість України.

Кір Стармер Прем’єр-міністр Великої Британії Цей критично важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони допоможе досягти саме цього, захистивши мільйони людей в Україні від варварських ударів Росії по містах та домівках, тоді час як їхні Збройні сили мужньо захищають свою країну та наші цінності на передовій.

Нагадаємо, що країна дійсно вже оголошувала про допомогу Україні на протиповітряну оборону. Мова йде про пів мільярда фунтів стерлінгів, про які Лондон оголосив ще у лютому поточного року. Про це писала Європейська правда.

Зауважте! Про підтримку тоді заявив міністр оборони Великобританії Джон Гілі перед початком міністерського засідання у штаб-квартирі НАТО.

Що ще слід знати про допомогу від Лондона?

До роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Лондон виділив для Києва великий пакет допомоги. Зокрема 20 мільйонів фунтів передбачено на екстрену енергетичну допомогу, 5,7 мільйона фунтів – на гуманітарну підтримку, а ще 30 мільйонів фунтів – на підтримку стійкості України.

Також Велика Британія у найближчі місяці планує передати Україні ще 1 200 ракет для систем ППО та 200 тисяч артилерійських боєприпасів. Також Лондон уперше перерахує 150 мільйонів фунтів згідно з програмою PURL.