Чи будуть знову відключення світла: росіяни зруйнували одну із найбільших ТЕС в Україні
Країна-агресорка продовжує масово атакувати об'єкти критичної інфраструктури України. Сьогодні, 11 квітня, ціллю ворога стала Трипільська ТЕС, яка була повністю знищена. Керівництво теплоелектростанції каже про масштабні руйнування, адже ТЕС була найпотужнішою у Київській області та однією із найбільших в Україні.
В Україні вже декілька зруйнованих ТЕС
Станом на 11 квітня внаслідок масованої ракетної атаки росіян було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області. Про це повідомили на сторінці ПАТ "Центренерго", назвавши це "чорним днем" для підприємства.
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Масштаби руйнувань – жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний – ми з ним справимось.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, у ніч на 11 квітня країна-агресорка запустила по Україні понад 40 ракет та близько 40 ударних дронів по критичній інфраструктурі. Втім, лише частину з них вдалося збити.
Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській.
Чи можливе відключення світла
Під час розмови з 24 Каналом директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян розповіла, що попри те, що місце розташування Трипільської ТЕС у Київській області, втім це не означає, що вона живить лише Київщину.
Трипільська ТЕС є однією з найбільших теплоелектростанцій в Україні, тому вона видавала свою потужність в загальну енергосистему країни й забезпечувала енергоживлення не тільки Київщини, а всього центрального регіону.
За словами Цатурян, диспетчерський центр "Укренерго" не вводив ніяких аварійних обмежень електропостачання для споживачів в усіх регіонах України, крім Харківщини, де ситуація найскладніша. Крім того, на вечірні години доби, а саме з 19 по 22, коли споживання в країні зросте, очікувати відключень також не варто.
В "Укренерго" просять споживачів більш ощадливо споживати електроенергію:
- Не вмикати всі прилади одночасно,
- Вимикати світло, де це можливо,
- Прання переносити на нічні години тощо.
Енергосистема відновлюється, але додаткове навантаження на неї не сприяє швидкій роботі ремонтних бригад як наших, так і на електростанціях. На вечір є незначний дефіцит електроенергії, але я думаю, що ми його збалансуємо, знайдемо потужності для покриття і цей вечір пройдемо,
– додала співрозмовниця.
Експерт з енергетики Андрій Закревський для 24 Каналу зауважив, що після сьогоднішньої атаки на Трипільську ТЕС, яка повністю знищена, в Україні вже закінчилися теплоелектростанції, які можна розбомбити.
Тепер нам треба все створювати з нуля. Втім, ми можемо повторити помилки, які ми робили протягом двох років. Я маю на увазі оновлювати стару енергетичну систему. А можемо все ж таки зайнятися тим, щоб будувати децентралізовану тепло та енергоефективну генерацію.
Серед ідей Закревського щодо цього є такі:
- Усі трансформаторні енергетичні вузли, які є біля атомних станцій, потрібно перевести на нижчий вольтаж, а також поставити там захист від російських атак.
- Йдеться й про захист над об'єктами газорозподільчої системи й деякими об'єктами видобутку.
- Все інше треба робити невеликими газоелектричними станціями. В умовах нульового транзиту звільняються промислові майданчики, де і можна це все ставити.
Цікаво, що Закревський додає, що зі світлом у нас таки можуть бути проблеми, адже в Україні мало перетинів електроенергії на схід та на південь країни.
У нас будуть проблеми з перетинами через Дніпро і через Київ. Тому треба робити перетини додаткові як всередині країни, так із-за кордону. Зараз ми експортуємо електроенергію, але повірте мені, восени ми будемо її імпортувати,
– каже експерт.
Серед найбільш негативних наслідків після нещодавніх атак росіян, це те, що до початку нового опалювального сезону потрібно розв'язати усі ці проблеми в енергосистемі.