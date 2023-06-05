На Росії бояться "бавовни": в одному із портів навіть готові зупинити експорт газу, – Reuters

Внаслідок невідомих атак безпілотниками в Росії почали говорити про зупинку експорту вибухонебезпечного скрапленого нафтового газу. Йдеться про чорноморський порт Тамань.

Експорт зрідженого газу призупиняється

Через побоювання, пов’язані з атаками безпілотників, в російському чорноморському порті Тамань планують призупинити експорт скрапленого нафтового газу (LPG).

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До прикладу, сьогодні вночі 5 червня у Бєлгородській області на одному з енергетичних об'єктів зайнялася пожежа. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Буцімто виною усьому "атака дронів з вибухівкою".

що Росія останніми тижнями зазнає неодноразових атак, у тому числі на Москву, нафтопереробні заводи на півдні країни та склад палива поблизу стратегічного мосту, який з’єднує материкову частину Росії з Кримом.

Відтак залізничні оператори Росії та Казахстану вже оголосили про плани обмежити перевезення вантажів у бік Тамані, на частку якої припадає близько 7,5% загального російського експорту.

Тамань призупиняє перевантаження зрідженого газу, оскільки це небезпечно після всіх цих атак (дронів) – гази найбільш вибухонебезпечні,

– повідомило анонімне джерело.

Інші джерела на правах анонімності розповідають, що роботи на перевантажувальному комплексі "Тамань", потужність якого становить 20 мільйонів тонн на рік, будуть законсервовані на невизначений термін.

Які суми витрачає Росії на ведення війни в Україні

Росія за рік повномасштабної війни в Україні витратила приблизно 5 трильйонів рублів. А за останніми даними у квітні, кількість знищеної російської бронетехніки коливалася від 8 000 до 16 000 згідно з нещодавньою доповіддю мозкового Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Зараз ці цифри можуть становити набагато більше.

Водночас за прогнозами консалтингової компанії Rystad Energy, продаж газу в Росії цьогоріч повинен скоротитися до 136 мільярдів кубометрів. Хоч ще у 2021 році становив 241 мільярда кубометрів.

Крім того, зараз в ЄС працюють над 11 санкційним пакетом проти агресорки. Він передбачатиме заборону транзиту великої кількості товарів через Росію.

за даними у січні — травні залізничні поставки зрідженого газу на Тамань від російських і казахстанських постачальниківХоча минулого року комплекс відвантажив