В России боятся "хлопков": в одном из портов даже готовы остановить экспорт газа, – Reuters

В результате неизвестных атак беспилотниками в России начали говорить об остановке экспорта взрывоопасного сжиженного нефтяного газа. Речь идет о черноморском порту Тамань.

Экспорт сжиженного газа приостанавливается

Из-за опасений, связанных с атаками беспилотников, в российском черноморском порту Тамань планируют приостановить экспорт сжиженного нефтяного газа (LPG).

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К примеру, сегодня ночью 5 июня в Белгородской области на одном из энергетических объектов загорелся пожар. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Якобы виной всему "атака дронов со взрывчаткой".

что Россия в последние недели подвергается неоднократным атакам, в том числе на Москву, нефтеперерабатывающим заводам на юге страны и составу топлива вблизи стратегического моста, соединяющего материковую часть России с Крымом.

Следовательно, железнодорожные операторы России и Казахстана уже объявили о планах ограничить перевозку грузов в сторону Тамани, на долю которой приходится около 7,5% общего российского экспорта.

Тамань приостанавливает перегрузку сжиженного газа, поскольку это опасно после всех этих атак (дронов) – газы наиболее взрывоопасны,

– сообщил анонимный источник.

Другие источники на правах анонимности говорят, что работы на перегрузочном комплексе "Тамань", мощность которого составляет 20 миллионов тонн в год, будут законсервированы на неопределенный срок.

Какие суммы тратит России на ведение войны в Украине

Россия за год полномасштабной войны в Украине потратила примерно 5 триллионов рублей. А по последним данным в апреле количество уничтоженной российской бронетехники колебалось от 8 000 до 16 000 согласно недавнему докладу мозгового Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Сейчас эти цифры могут составить гораздо больше.

В то же время, по прогнозам консалтинговой компании Rystad Energy, продажа газа в России в этом году должна сократиться до 136 миллиардов кубометров. Хотя еще в 2021 году составил 241 миллиард кубометров.

Кроме того, сейчас в ЕС работают над 11 санкционным пакетом против агрессорки. Он будет предусматривать запрещение транзита большого количества товаров через Россию.

по данным в январе - мае железнодорожные поставки сжиженного газа на Тамань от российских и казахстанских поставщиковХотя в прошлом году комплекс отгрузил