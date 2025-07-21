Уряд готує новий проєкт з відбудови, – Свириденко

Новий уряд Свириденко запускає експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй". Він дозволить швидше відбудувати Україну.

Що передбачає новий проєкт з відбудови?

Проєкт швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design–build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм,

– говорить Свириденко.

За її словами, підрядник братиме відповідальність не лише за розробку проєктної документації, а й за виконання будівельних робіт. Проєкт триватиме 2 роки.

Скільки знадобиться на відбудову України після війни?

Для відновлення України після війни планують створити два фонди. Втім знадобляться роки, щоб подолати наслідки російських атак на міста та інфраструктуру.

За оцінками української влади, на відбудову та модернізацію України необхідно буде витратити 1 трильйон гривень протягом 14 років.

За концепцію України, для відбудови необхідно створити 2 фонди:

"Фонд Україна" на 540 мільярдів доларів – саме стільки необхідно на відновлення за оцінками Світового банку. Його сформують на основі конфіскованих активів Росії та податку на експорт російської сировини.

Європейський структурний фонд на підтримку України у розмірі 460 мільярдів доларів. Він має стати платформою для інвестицій європейського бізнесу в українське виробництво.

Шмигаль наголосив, що завдяки спільним зусиллям з партнерами Україні вдалося подолати більшість фінансових викликів, які стоять перед нею.