Ворог продовжує цілеспрямовано бити по енергетичній інфраструктурі. У зв'язку з цим ситуація в мережі стрімко змінюється.

Де ситуація зі світлом найскладніша

Протягом минулої доби російські війська знову завдали прицільних ударів по ключових підстанціях та розподільних мережах України, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Станом на ранок 27 листопада без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Важливо! Найбільшого удару ворог завдав по Дніпропетровщині та Херсонщині, де знеструмлено значну кількість родин.

Через пошкодження високовольтного обладнання та різке падіння напруги у Дніпропетровській області енергетики вимушено запровадили екстрені аварійні відключення.

Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі,

– наголосив Некрасов.

Для більшості регіонів України 27 листопада продовжують діяти жорсткі графіки погодинних відключень. Побутовим споживачам вимикатимуть від 0,5 до 3,5 черги одночасно.

А для промисловості запроваджено графіки обмеження потужності.

Енергетики намагаються оперативно лагодити мережі, але постійні повітряні тривоги та загроза повторних ударів суттєво гальмують процес відновлення.

Росія цілеспрямовано намагається залишити українців без базових послуг напередодні зими. Як зазначав раніше президент Володимир Зеленський, окупанти змінили тактику і тепер б'ють саме по лініях електропередач, щоб ізолювати окремі регіони, зокрема Одещину та Дніпропетровщину.

Зокрема, вчора президент відзначив складну ситуацію у Дніпропетровській області. Це стосується саме Дніпра, Дніпровського району області, також Павлограда.