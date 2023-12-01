Індульгенція від відключення електроенергії: хто зможе її купити
Джерело:Мінекономіки
У Мінекономіки розповіли, що у промислових споживачів є можливість імпортувати електроенергію. Це дозволить бізнесу стабільно працювати у разі виникнення дефіциту потужностей.
Уряд забезпечив промисловим споживачам можливість імпортувати електроенергію для стабільної роботи в разі виникнення дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі. Про це повідомила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України – Юлія Свириденко.
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Стабільна робота бізнесу
Імпортувати електроенергію мають можливість непобутові споживачі.Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить – 1700 Мегават для України та Молдови.
Цієї зими залишається ризик продовження енергетичного терору з боку Росії. Агресор знову намагатиметься завдати нам удару, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури. Щоб допомогти вітчизняному бізнесу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту електроенергії, Уряд забезпечив можливість її імпортувати з сусідніх країн – Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі.
Як зазначили у відомстві, схожий механізм діяв минулої зими. Міністерство зазначає, що новий порядок кращий, порівняно з торішнім, оскільки зменшуються витрати на закупівлю імпортованої електроенергії та спрощується адміністрування.
Яким вимогам потрібно відповідати
Щоб уникнути відключень, непобутовий споживач має відповідати кільком вимогам:
- мати автоматизовану систему контролю та обліку енергоресурсів;
- частка імпорту з жовтня по квітень має перевищувати 50% погодинного споживання, а у травні-вересні цей показник має перевищувати 30%;
- не повинно бути боргів за імпорт.