Індульгенція від відключення електроенергії: хто зможе її купити

У Мінекономіки розповіли, що у промислових споживачів є можливість імпортувати електроенергію. Це дозволить бізнесу стабільно працювати у разі виникнення дефіциту потужностей.

Уряд забезпечив промисловим споживачам можливість імпортувати електроенергію для стабільної роботи в разі виникнення дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі. Про це повідомила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України – Юлія Свириденко.

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Стабільна робота бізнесу

Імпортувати електроенергію мають можливість непобутові споживачі.Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить – 1700 Мегават для України та Молдови.

Юлія Свириденко Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Цієї зими залишається ризик продовження енергетичного терору з боку Росії. Агресор знову намагатиметься завдати нам удару, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури. Щоб допомогти вітчизняному бізнесу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту електроенергії, Уряд забезпечив можливість її імпортувати з сусідніх країн – Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі.

Як зазначили у відомстві, схожий механізм діяв минулої зими. Міністерство зазначає, що новий порядок кращий, порівняно з торішнім, оскільки зменшуються витрати на закупівлю імпортованої електроенергії та спрощується адміністрування.

Яким вимогам потрібно відповідати

Щоб уникнути відключень, непобутовий споживач має відповідати кільком вимогам:

мати автоматизовану систему контролю та обліку енергоресурсів;

частка імпорту з жовтня по квітень має перевищувати 50% погодинного споживання, а у травні-вересні цей показник має перевищувати 30%;

не повинно бути боргів за імпорт.

До підприємств, які імпортуватимуть електроенергію – не будуть застосовуватись обмеження енергопостачання. До них можливе лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень.що можуть бути введені для запобігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі.