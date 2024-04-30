Відключення світла влітку: чи вистачить імпорту електроенергії для українців

З 22 березня Росія завдала великої шкоди для енергосистеми України. Проблеми від ушкоджень тепло- та гідроелектростанцій будуть відчутними ще протягом місяців.

Чи будуть відключення світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що після березневих атак в рази зменшили спроможності теплової генерації. Попри це відключення світла будуть крайнім заходом у випадку дефіциту.

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Володимир Кудрицький Голова правління НЕК "Укренерго" Навіть максимального імпорту може не вистачити для того, щоб збалансувати систему в певний період часу.

Також Кудрицький не виключає, що будуть і нові обстріли енергоструктури, тож "Укренерго" й далі слідкуватиме за ситуацією.

Чи зміниться тариф на світло

Зранку 25 квітня споживання електроенергії в Україні було на 10% нижчим, ніж в той самий час 24 квітня. Попри це майже увесь день в енергосистемі зберігався дефіцит електроенергії.

Нардеп Олексій Кучеренко наголосив, що нині тариф на світло має складати 3,50 гривні за кіловат замість 2,64 гривні за кіловат. Така собівартість зумовлена постійними ударами росіян по енергосистемі України.

Олексій Кучеренко Голова комітету Верховної ради з питань енергетики Ось я боюся, що зараз уряд буде доводити до цієї собівартості. Я логіку таку розумію. Ще раз хочу сказати, мені це не подобається, але так само, я думаю, і 99% людей.

Він додав, що бюджетних ресурсів не вистачає, щоб покривати різницю між собівартістю і теперішньою ціною електроенергії для громадян. Раніше фінансуванням цього займався бізнес, однак зараз цього недостатньо.