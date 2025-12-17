Чи будуть аварійні відключення через погоду: у Держенергонагляді дали відповідь

Ситуація в українській енергосистемі залишається складною через постійні російські обстріли. Водночас синоптики прогнозують морози взимку, і погода може додати навантаження на систему.

Чи будуть аварійні відключення через погоду?

Однак аварійних відключень через погоду в більшості регіонів України цієї зими не буде, оскільки до таких перекосів енергосистема готова. Про це розповів виконувач обов'язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в етері "Ми – Україна", передає 24 Канал.

За його словами, сьогодні погода не є якоюсь унікальною. Приблизно такою ж вона вже була взимку 2023-го та 2024 років. При цьому ситуацію з погодою постійно моніторять і готуються до можливих її примх.

Аварійні відключення через погоду можуть наступити виключно, якщо у нас будуть якісь знеструмлення на розподільних мережах у операторів системи розподілу, якщо там виникне якась аномальна ситуація,

– наголосив Замулко.

Інша ситуація – ворожі обстріли. Тоді дійсно виникає необхідність аварійних відключень для відновлення системи, але спрогнозувати їх неможливо.

Варто знати! Замулко додав, що наразі збільшення обсягів споживання електроенергії в Україні фактично не критичні.

Що говорять експерти?

Тим часом експерти вважають, що самі по собі морози не є головним чинником для збільшення тривалості відключень світла для споживачів. Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом.

Зниження температури може вплинути, але це не є основним фактором загрози енергетичній безпеці України. Серед тих факторів, що дійсно впливатимуть на тривалість відключень та стан енергосистеми України, є нові російські обстріли енергетичної інфраструктури та стан енергетики в цілому,

– зауважив Омельченко.

Він упевнений, що морози не можуть збільшити відключення світла до 20 годин на добу. Але зниження температури більше вплине на теплозабезпечення, зокрема через ризики дефіциту газу.

Важливо! Водночас через наслідки масованих атак Росії на енергосистему у середу, 17 грудня, у більшості регіонів України обмежують споживання електроенергії, повідомляє Укренерго. Діють погодинні відключення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Яка ситуація в енергосистемі 17 грудня?