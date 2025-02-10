Морози та світло: чи загрожує холод новими відключеннями світла

Морози можуть призвести до обмежень електроенергії, особливо для промислових споживачів. Відтак на сьогодні вони вже запрацювали. Водночас для побутових споживачів ситуація поки стабільна, однак мінусова температура нижче 10 градусів може призвести до повернення погодинних відключень.

Чи можуть морози спровокувати відключення світла

Ще раніше речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха заявила, передає 24 Канал, що в умовах зміни клімату майже неможливо робити довгострокові прогнози, однак на початку лютого все-таки може спостерігатися тенденція до зниження температури. Відтак вночі може зберігатися температура у межах 3 – 8 градусів морозу.

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Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі для 24 Каналу розповів, що внаслідок пошкодження декількох енергетичних об'єктів впродовж січня, а це один об'єкт теплової генерації та декілька об'єктів розподілу електричної енергії, в Україні виникли проблеми із передачею електричної енергії на Лівобережжя.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Через пошкодження об'єктів на Лівобережжі виникла нестача електричної енергії, яку не вдається покрити наявними потужностями передачі. Відтак якщо температура повітря буде триматися на рівні мінус 5 градусів та нижче, то можливі обмеження потужності для промислових споживачів вдень. Водночас підстав для графіків погодинних відключень для побутових домогосподарств поки що немає.

Рябцев додає, що цього тижня існує імовірність, що споживання промисловості будуть обмежувати саме на Лівобережжі. Коли ж температура повітря підніметься щонайменше до 0 градусів, то тоді їх скасують.

Водночас енергетичний експерт Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом пояснив, що морози вже впливають на відключення світла в Україні.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова На цьому тижні очікується, що середньодобова температура буде на рівні мінус 6 градусів морозу. А це достатньо велика напруга на українську енергосистему в умовах дефіциту потужності, обмеження імпорту та низького рівня заповненості підземних сховищ газом.

Зверніть увагу! Відомо, що для промислових об'єктів вже запроваджені обмеження потужностей. Станом на ранок 10 лютого про це повідомили в "Укренерго".

Коли побутовим споживачам чекати графіків відключень

За словами Геннадія Рябцева, запровадження графіків погодинних вимкнень для домогосподарств зростає пропорційно до зниження температури.

Якщо середня температура триматиметься на рівні мінус 10 градусів та нижче, тоді, найімовірніше, в окремих регіонах, де фіксуватиметься така температура, можливе запровадження графіків аварійних вимкнень.

На сьогодні у нас вночі може бути десь мінус 8, а вдень температура тримається мінус 3 – 4 градуси. Тобто не очікується значних морозів,

– каже експерт Рябцев.

Омельченко ж додає, що серйозних загроз для погодинних графіків світла для населення немає, окрім сходу та південного сходу країни, оскільки там дефіцит потужності. Відтак там у наступні два тижні можуть бути дві черги відключень.

Позитивний сценарій у цій ситуації може відбутися тільки тоді, коли люди почнуть більш ощадливо використовувати світло вдома та коли буде достатньо імпорту електроенергії та природного газу. І звичайно, без врахування масових ударів по енергетичних об'єктах інфраструктури,

– доповнює експерт Володимир Омельченко.

Чому на сході та центрі країни ситуація зі світлом гірша До східних областей України важко передавати електроенергію із заходу країни через масові обстріли та спричинені ними пошкодження. Річ у тім, що основні потужності розташовані на заході, а промислове виробництво на сході.

У якому стані енергосистема України зараз

Омельченко зауважує, що теперішній стан енергосистеми можна назвати складним, адже вона знаходиться фактично в "реанімації". Втрачено понад 75% всіх потужностей.

Попри це, за рахунок енергоатомних станцій, які забезпечуються понад 60% енергобалансу, а також за допомогою теплової та гідрогенерації, імпорту та частково відновлювальних джерел, ми зберігаємо певну стабільність. Але ця стабільність доволі крихка,

– каже Омельченко.

Водночас найбільшою проблемою зараз, на його думку, є найменший рівень заповненості сховищ газу, які на сьогодні складають десь 9,5%, або 2,9 мільярда кубічних метрів.

Рябцев натомість зауважує, що об'єднана енергетична система зберігає свою цілісність і є достатньо надійною та стійкою до зовнішніх чинників.

Тобто надійність роботи енергосистеми та її стійкість є вищою, аніж навіть у деяких державах. Все, що будо зроблено на сьогодні для відновлення, зміцнило енергосистему України,

– зауважує пан Геннадій.

За його словами, українська енергосистема вже стільки разів була атакована росіянами й стільки вже об'єктів пошкоджено, а попри це українці досі з електричною енергією.