Морози вдарили – світла поменшало: чому під час холодів відключень стає більше

В Україну повернулися морози. А коли температура різко падає, енергосистема одразу відчуває додаткове навантаження.

Чому в холоди світла стає менше?

І причина тут не лише в збільшенні споживання. Чому так відбувається – пояснили у ДТЕК.

Дивіться також Обмеження триватимуть: як відключатимуть світло сьогодні

Під час морозів енергосистема відчуває додаткове навантаження, на що впливає два фактори.

Збільшення споживання електрики – у холод люди масово вмикають обігрівачі, бойлери, теплу підлогу, через що споживання електрики дуже швидко зростає. Прямий вплив морозів на обладнання – через обмерзання можуть бути обриви ліній електропередач, а сніг і негода ускладнюють ремонти.

У ДТЕК також наголосили, що через пошкодження та вплив погоди в деяких містах буде складно витримувати графіки, тож енергетики вимушено вводитимуть екстрені відключення, щоб уберегти енергосистему від колапсу.

Ви можете допомогти енергетикам "втримати" систему – не вмикайте кілька потужних приладів одночасно й зменшуйте споживання вранці та ввечері,

– додали там.

До слова, станом на ранок вівторка, 3 лютого, через складні погодні умови (ожеледь та обмерзання ліній електропередачі) повністю або частково були знеструмлені 68 населених пунктів на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній, пише Укренерго.

Що ще варто знати про відключення світла?