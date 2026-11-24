Протягом минулої доби російські війська продовжили цілеспрямовано бити по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цих ударів без світла опинилася частина споживачів у Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях.

Де ситуація з електропостачанням найкритичніша

Енергетики вже працюють над відновленням мереж, попри постійну загрозу повторних атак, повідомили в Міністерстві енергетики.

У вівторок, 24 листопада, у більшості регіонів країни застосовуються графіки погодинних відключень для населення.

А для промисловості діють обмеження потужності.

Найбільш динамічною залишається ситуація у Харківській області. Там через зниження напруги у високовольтній мережі та попередні руйнування обладнання довелося запровадити аварійні відключення, вихід з яких можливий лише після повної стабілізації системи.

Зауважте! Окрім російського терору, по енергосистемі вдарила ще й негода. Через складні погодні умови знеструмлено 176 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях, де ремонтні бригади вже усувають наслідки стихії.

Нагадаємо, що енергосистема України працює в умовах екстремального навантаження через систематичні ракетні та дронові удари Росії, які тривають з початку осінньо-зимового періоду. Ворог цілеспрямовано намагається знищити маневрову генерацію та ключові вузли розподілу, щоб залишити українців без тепла та світла взимку.

Зокрема, ворожі війська атакували українську енергетику лише за минулий тиждень понад 100 разів. Але найскладніша ситуація залишається на Одещині та Дніпропетровщині.