Чи будуть масові відключення світла літом: відповідь уряду
Літом настає другий період потужного навантаження на електромережі України. Через постійну спеку, можуть виникнути проблеми з відключеннями світла, але не такі масові, як раніше.
Чи будуть в Україні відключення світла
Вірогідність відключень світла мінімальна, сказав Голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Він повідомив, що в кінці червня, липні та серпні залишаються ризики для електромережі через сильну спеку.
Але чи є великим ризик того, що будуть масові або постійні відключення? Я думаю, що такий ризик мінімальний. Тому що різниця між літнім місяцем і зимовим – в трохи нижчому споживанні, по-перше, а по-друге, сонячний день довший і більше працює сонячна генерація,
– розповів Герус.
Він додав, що ситуація буде стабілізуватися завдяки сонячним електростанціям, які розвантажуватимуть електростанції. Проте у вечірній час ситуація погіршуватиметься.
Залишаються проблемними періоди вечірнього піка: з 19:00 о 22:00 – 22:30, тому що сонця вже немає, люди повертаються додому, включають електроприлади. В періоди літніх місяців у нас може бути певне навантаження, певні складнощі в декілька вечірніх годин: з 7 вечора до 10:00 – 10:30 вечора,
– пояснив він.
Чи повернуть віялові відключення
- У коментарі 24 Каналу аналітик Юрій Щедрін підтвердив, що теоретично українці цього літа можуть знову жити за графіками відключення світла.
- Відключення можливі, адже великі АЕС потребують ремонту. Минулого року взимку вони працювали на піку навантаження, а тому на ремонт майже не виводилися. Тому щоб підготувати їх до наступного опалювального сезону, їх потрібно відремонтувати, – сказав він.
- Поки невідомо скільки пошкоджено блоків, які з них будуть виводити на ремонт та у якій послідовності. Але вимикати світло будуть, найімовірніше, лише точково.