Відключення світла можуть повернутися: в Укренерго розповіли, чого чекати влітку

У спекотні дні навантаження на енергосистему України зростає. Водночас влітку проводиться ремонт атомних електростанцій. Тому відключення електроенергії можуть повернутися.

Коли можуть повернутися відключення

Коли чекати відключень та як довго вони можуть тривати, розповів голова правління Укренерго Віталій Зайченко в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, з весни виробництво електроенергії в Україні значно зросло, передусім через використання сонячних панелей промисловістю та побутовими споживачами.

Однак зараз відбуваються ремонти на АЕС. Тому ця частина генерації електроенергії скоротилася.

Мінімум очікується за кілька тижнів – у другій половині липня та на початку серпня. В цей же період можливий пік літнього споживання через збільшення температури повітря,

– зазначив Зайченко.

Водночас Росія не припиняє атакувати українську енергосистему. І хоча вона стійкіша цього літа, ніж минулого, проте все одно вразлива.

Тому якщо температура повітря триматиметься у липні – серпні 30 градусів понад тиждень й при цьому будуть масовані удари по енергосистемі, відключення світла можливі. У пікові періоди – до 5 годин.

Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, а от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів,

– додав голова Укренерго.