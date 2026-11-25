Енергетичний терор триває, і південні регіони України знову опинилися під прицілом ворога. Черговий удар призвів до серйозних перебоїв у роботі критичної інфраструктури.

Що сталося в Одесі

У середу, 25 листопада, російські війська завдали чергового удару по півдню України, цілеспрямовано атакуючи цивільні об'єкти, повідомляє офіційний канал ДТЕК.

Внаслідок атаки без електропостачання тимчасово залишилися частини Приморського та Пересипського районів Одеси.

Ворожий обстріл також вплинув на життєзабезпечення міста, адже окремі об’єкти критичної інфраструктури наразі працюють із перебоями.

Енергетики вже працюють на місцях та роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику,

– зазначили представники компанії.

Нагадаємо, що енергосистема Одещини перебуває під постійним тиском через систематичний російський терор. Ще вихідними, 21 та 22 листопада, регіон зазнав масованих атак, які призвели до руйнування ключових магістральних електромереж.

Ще у понеділок, 23 листопада, найгіршу ситуацію зі світлом зафіксували в Одесі та Дніпрі. Однак на Одещині відновлено електропостачання критичної інфраструктури.