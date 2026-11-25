Что произошло в Одессе

В среду, 25 ноября, российские войска нанесли очередной удар по югу Украины, целенаправленно атакуя гражданские объекты, сообщает официальный канал ДТЭК.

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В результате атаки без электроснабжения временно остались части Приморского и Пересыпского районов Одессы.

Вражеский обстрел также повлиял на жизнеобеспечение города, ведь отдельные объекты критической инфраструктуры в настоящее время работают с перебоями.

Энергетики уже работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение– отметили представители компании.

Напомним, что энергосистема Одесской области находится под постоянным давлением из-за систематического российского террора. Еще в выходные, 21 и 22 ноября, регион подвергся массированным атакам, которые привели к разрушению ключевых магистральных электросетей.

Еще в понедельник, 23 ноября, в Одессе и Днепре была зафиксирована самая плохая ситуация со светом. Однако в Одесской области электроснабжение критически важной инфраструктуры восстановлено.