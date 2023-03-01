Мета Росії провалилась: фахівець оцінив ситуацію в енергосистемі України

Пів року тому Росія розпочала обстріли по українських об’єктах енергетики. Зараз енергосистема України пошкоджена, але спроможна забезпечити потреби споживачів в електриці та тепловій енергії.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, енергетики змогли так перебудувати свою роботу, що темпи відновлення пошкоджених об’єктів стали більшими, аніж темпи їхнього пошкодження через обстріли.

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Енергосистема забезпечує усі потреби українців

Рябцев зазначив, що енергосистема України пошкоджена, але здатна забезпечити усі потреби споживачів в електроенергії та опаленні. Це свідчить про те, що Росія не досягла своєї мети.

Окрім того, було посилено українську протиповітряну оборону, підкреслив експерт з енергетики. Тепер далеко не кожен дрон або ракета зможуть влучати в об’єкти енергетики.

Як стверджує Геннадій Рябцев, енергетики змогли так перебудувати свою роботу, що темпи відновлення пошкоджених об’єктів стали більшими, аніж темпи їхнього пошкодження через обстріли.

Зараз маємо енергетичну систему як цілісний комплекс, який не припиняв синхронної роботи з енергетикою Європи. А це означає, що попри усі негаразди та аварійні відключення в окремих регіонах надавав споживачам електричну енергію з характеристиками, які відповідають якості електричної енергії у ЄС,

– заявив фахівець.

Експерт додав, що зараз система досить активно оновлюється. На місцях пошкоджених або зруйнованих об’єктів зводяться більш захищені та сучасні об’єкти енергетичної інфраструктури.

Рябцев про стан української енергосистеми: дивіться відео

Оновлення енергосистеми пришвидшить євроінтеграцію

Геннадій Рябцев пригадав: раніше усі говорили про те, що в Україні низькоефективні теплові станції, які забруднюють навколишнє середовище. Саме їх вважали перешкодою для вступу в Євросоюз.

"Пошкоджені об’єкти мусять відновлювати. А це означає, що вони мають бути такими, як вимагає ЄС. Це пришвидшить нашу євроінтеграцію не лише в енергетичній, але й у політичній та економічній сферах", – переконаний експерт.

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