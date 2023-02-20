Енергосистема України може покрити споживання електроенергії своїм виробництвом, заявив глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Дефіцит потужностей зараз відсутній і найближчим часом не прогнозується.

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В якому стані зараз українська енергосистема

В Укренерго поділилися приємними новинами – дефіциту потужностей вдалося позбутися. Це означає, що українська енергосистема спроможна повністю покрити споживання електроенергії.

Дефіцит не прогнозується найближчими днями. Про це повідомив Володимир Кудрицький і одразу додав, що це за умови відсутності нових ворожих атак.

Зауважимо, що в Укренерго зафіксували поступове збільшення споживання станом на 10:30 20 лютого. Однак це цілком прогнозовано і типово для початку робочого тижня.

Що ще відомо про забезпечення електроенергією

Наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Цьому сприяють погодні умови та поступове зростання світлового дня.

Імпорт електроенергії незначний і наближається до нульових значень. Це стало можливим унаслідок стабілізації електропостачання в країні.

Виміри споживання електроенергії сьогодні проводять у Львівській та Одеській області.

Відключень в регіонах країни сьогодні немає, проте в Одесі та Одеському районі діють графіки через масштабні пошкодження обладнання, завдані ворогом.

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