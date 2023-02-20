Енергосистема України може покрити споживання електроенергії своїм виробництвом, заявив глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Дефіцит потужностей зараз відсутній і найближчим часом не прогнозується.
Читайте також Експерт з енергетики відповів, чи залишається загроза блекауту
В якому стані зараз українська енергосистема
В Укренерго поділилися приємними новинами – дефіциту потужностей вдалося позбутися. Це означає, що українська енергосистема спроможна повністю покрити споживання електроенергії.
Дефіцит не прогнозується найближчими днями. Про це повідомив Володимир Кудрицький і одразу додав, що це за умови відсутності нових ворожих атак.
Зауважимо, що в Укренерго зафіксували поступове збільшення споживання станом на 10:30 20 лютого. Однак це цілком прогнозовано і типово для початку робочого тижня.
Що ще відомо про забезпечення електроенергією
- Наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Цьому сприяють погодні умови та поступове зростання світлового дня.
- Імпорт електроенергії незначний і наближається до нульових значень. Це стало можливим унаслідок стабілізації електропостачання в країні.
- Виміри споживання електроенергії сьогодні проводять у Львівській та Одеській області.
- Відключень в регіонах країни сьогодні немає, проте в Одесі та Одеському районі діють графіки через масштабні пошкодження обладнання, завдані ворогом.
Зверніть увагу Майже 2 місяці простою: увесь електротранспорт в Києві повертають на маршрути
Весна і літо будуть непростими, – кажуть в Укренерго
- Глава правління Укренерго Володимир Кудрицький каже, що відключення триватимуть і надалі. Вони залежатимуть від того, чи буде ворог й надалі атакувати енергосистему країни.
- На щастя, тиск на енергосистему зменшується через підвищення температури. Кудрицький зазначив, що надалі енергетичні об'єкти чергуватимуть з перервами в роботі через планові ремонти.
- Весна і літо будуть непростими. Якщо обстріли закінчаться і ми матимемо можливість відновити безперервну роботу, то, швидше за все, ми досягнемо тривалого періоду без дефіциту, але ми не можемо бути впевнені, – додав глава правління Укренерго. Також Кудрицький констатував, що хоч ситуація значно покращилася, перемога в енергетичній битві ще не досягнута, тому розслаблятися рано.