Глава правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що відключення електроенергії триватимуть й надалі. Однак варто зазначити, що тиск на енергосистему зменшується через підвищення температури.

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Які прогнози на наступні місяці

Кудрицький зазначив, що зменшення споживання буде компенсовано зниженням генерації. Об'єкти енергетики чергуватимуть з перервами в роботі через планові ремонти.

Весна і літо будуть непростими. Якщо обстріли закінчаться і ми матимемо можливість відновити безперервну роботу, то, швидше за все, ми досягнемо тривалого періоду без дефіциту, але ми не можемо бути впевнені,

– каже голова правління Укренерго.

Він також стверджує, що до наступної зими Україна накопичить достатній запас автотрансформаторів як вітчизняного виробництва, так і від іноземних донорів. Однак Кудрицький не уточнив, скільки їх потрібно.

Очільник правління Укренерго зазначив, що перемога в енергетиці ще не досягнута.

Ситуація зі світлом покращилася

За словами Кудрицького, незначні мережеві обмеження споживання спостерігаються тільки в Одеському районі та на Київщині.

"Вони пов'язані з тим, що розбиті мережі, які зараз відновлюються активно, все ще не здатні пропустити 100% обсягів електроенергії для того, щоб покрити 100% споживання в той чи інший час для цих областей", – сказав Кудрицький.

Серед причин стабілізації енергетичної ситуації: злагоджена робота енергетиків, ремонти, потепління та відповідне зниження споживання, імпорт електричної енергії з країн Європи.

За даними Укренерго, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п'яту добу.