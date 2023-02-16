Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что отключения электроэнергии будут продолжаться и дальше. Однако следует отметить, что давление на энергосистему уменьшается из-за повышения температуры.

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Кудрицкий отметил, что уменьшение потребления будет компенсировано снижением генерации. Объекты энергетики будут дежурить с перерывами в работе из-за плановых ремонтов.

Весна и лето будут непростыми. Если обстрелы закончатся и у нас будет возможность возобновить непрерывную работу, то, скорее всего, мы достигнем длительного периода без дефицита, но мы не можем быть уверены,

– говорит председатель правления Укрэнерго.

Он также утверждает, что к следующей зиме Украина накопит достаточный запас автотрансформаторов как отечественного производства, так и иностранных доноров. Однако Кудрицкий не уточнил, сколько их нужно.

Глава правления Укрэнерго отметил, что победа в энергетике еще не достигнута.

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По словам Кудрицкого, незначительные сетевые ограничения потребления наблюдаются только в Одесском районе и Киевской области.

"Они связаны с тем, что разбитые сети, восстанавливающиеся сейчас активно, все еще не способны пропустить 100% объемов электроэнергии для того, чтобы покрыть 100% потребления в то или иное время для этих областей", – сказал Кудрицкий.

Среди причин стабилизации энергетической ситуации: слаженная работа энергетиков, ремонты, потепление и снижение потребления, импорт электрической энергии из стран Европы.

По данным Укрэнерго, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки.