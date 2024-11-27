Одні області страждають більше за інші: де в Україні вимикають світло найчастіше

Через масові атаки росіян на енергосистему України різні регіони країни стикаються з різним рівнем відключень світла. Відтак на півдні та сході країни ситуація може бути складнішою. Водночас цієї зими очікується, що світло можуть вимикати, як по 4 години, так і понад 12 годин на добу, залежно від умов.

У яких регіонах менше світла, аніж в інших

Як розповів 24 Каналу енергетичний експерт Геннадій Рябцев, об'єднана енергосистема України поділена на підсистеми. Але потужності перерозподілу електричної енергії між цими підсистемами є обмеженими.

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Це означає, що енергетики не можуть передати електричну енергію із західної підсистеми у східну підсистему в тому обсязі, у якому може знадобитися.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Тобто ліній електропередач, які з'єднують підсистеми, не вистачає або вони пошкоджені, тому неможливо вирівняти, наприклад, обсяги споживання електричної енергії чи обсяги нестачі електричної енергії в різних регіонах через обмеження, які існують в системі.

Отже, якщо на заході країни вимикають світло по 4 години на добу, то на півдні це цілком може бути 6 годин на добу.

Цікаво! Розв'язанням такої проблеми, за словами Рябцева, може стати відновлення балансу в енергосистемі, тобто коли виробництво електричної енергії та її споживання рівні в кожний проміжок часу. Однак при постійних обстрілах цього досягнути важко.

Водночас енергетичний експерт Юрій Корольчук у розмові з 24 Каналом додає, що інтенсивність відключень залежить й від того, чи були пошкоджені теплові електростанції у тому чи іншому регіоні, в якій мірі вони пошкоджені і як вони можуть працювати. Крім того, погода теж є важливим чинником на сьогодні.

Важливо! Якщо холодніше, аніж зазвичай, то підстанції можуть не пропускати більшого обсягу електроенергії, ба більше, коли ще й не проводився оперативний ремонт.

Корольчук додає, що найбільше на півдні країни можуть страждати Одеська та Миколаївська області, однак в другої після початку повномасштабного вторгнення суттєво зменшилася кількість промислових об'єктів та споживачів електроенергії, а отже ситуація зі світлом може бути кращою.

Юрій Корольчук Співзасновник Інституту енергетичних стратегій В Одеській області насправді завжди було більше пошкоджень, адже там проходить лінія трафіку, де везуть не просто звичайні товари, а військове обладнання. Відтак росіяни намагаються "розбити" цей коридор. У тому числі страждає й електроенергія, яка дає можливість функціонувати повноцінно залізниці, яка, своєю чергою, є ключовою для перевезень.

Експерт зауважує, що ракетні атаки та погодні умови також впливають й на роботу центрального регіону України, як-от Дніпропетровську область та Дніпро, де зараз чи не найбільше відключень світла.

Нагадуємо! Ще раніше експерти спрогнозували, що взимку очікується найскладніша ситуація зі світлом на Лівобережжі, сході та півдні України.

Відтак директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що південь країни в принципі має великий дефіцит генерувальних потужностей,

А членкиня комітету з питань енергетики та ЖКП Інна Совсун говорила про те, що дві великі електростанції знаходяться на заході України, звідки потрібно передавати електрику на схід. А у випадку руйнації систем передач це стане неможливим.

По скільки годин вимикають світло у різних областях України

Наприклад, станом на обід 26 листопада, за даними "Львівобленерго", на Львівщині оприлюднили графік:

у групи 3.1 світла не було з 09:00 по 10:00,

група 3.2 – від 07:00 по 09:00,

у групи 1.2 – від 16:00 по 18:00,

група 2.1 – з 18:00 по 19:00,

ввечері того ж дня оприлюднили графіки, де 1.1 група мала відключення з 14:00 по 16:00,

а група 2.2 з 20:00 по 21:00.

У той час на Одещині з шести груп відключень світла, станом на 26 листопада, не було тільки у двох, повідомили в ДТЕК.

2 група не мала світла від 14:00 по 17:00,

3 група – від 07:00 по 10:00,

4 група – з 09:00 по 11:00, з 16:00 по 20:00,

5 група – від 19:00 по 22:00.

У Миколаївській області, станом на 26 листопада, також діяв графік погодинних відключень електроенергії, повідомили в АТ "Миколаївобленерго". Графік виглядав наступним чином:

1 черга: 16:00 – 18:00,

3 черга: 14:00 – 16:00,

4 черга: 08:00 – 10:00, 20:00 – 21:00,

5 черга: 18:00 – 20:00,

6 черга: 07:00 – 08:00.

Який стан енергосистеми на сьогодні

Рябцев зауважує, що ситуація з електроенергією в країні залишається складною, адже наслідки від пошкоджень, які були завдані мережам енергосистеми під час російської атаки 17 листопада, виявилися значно більшими, аніж очікувалося.

Зверніть увагу! В ніч на 17 листопада Росія масовано атакувала Україну: було випущено 120 ракет та 90 дронів. Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, відтак були введені відключення світла на Київщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині, Одещині та інших регіонах.

Для нейтралізації таких пошкоджень потрібно більше часу, аніж розраховували енергетики. Крім того, є побоювання, що ремонти, які проводилися в міжсезоння на українських АЕС не дозволили підвищити надійність роботи енергоблоків,

– розповідає пан Геннадій.

Йдеться про те, що зараз енергоблоки АЕС не видають повної потужності. З яких причин це відбувається невідомо. Рябцев зауважує, що є припущення, що це є наслідком недостатньої якості ремонтних робіт у міжсезоння.

А от Юрію Корольчуку поки важко сказати, чи атакувати Росія надалі енергооб'єкти України, адже остання масова атака ворога була комбінованою, тобто під прицілом була не лише енергосистема, але й інші об'єкти.

Якщо ж обстріли продовжуватимуться, то ситуація ставатиме лише гіршою. Відключення будуть і вони коригуватимуться й без ракетних ударів,

– підсумовує експерт.

Крім того, Корольчук називає 3 можливих сценарії щодо відключень, які чекають Україну цієї зими: