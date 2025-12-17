Навіть не десятки тисяч: у Міненерго назвали, скільки українців щодня без світла

Російська армія продовжує руйнівні атаки на українську енергосистему. Внаслідок цього кожного дня близько 400 тисяч українців залишаються без електропостачання.

Скільки споживачів без світла щодня?

Про це під час виконуючий обов'язки міністра енергетики Артем Некрасов, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Дивіться також Вимкніть їх з розетки: які три пристрої можуть згоріти під час відключень світла

Через системні обстріли з боку Росії у середньому щодня без електропостачання залишаються близько 400 тисяч споживачів, переважно у прикордонних та прифронтових регіонах,

– зазначив Некрасов.

За словами керівника, кількість знеструмлених споживачів у регіонах постійно змінюється – залежно від інтенсивності ударів ворога.

Зокрема, у ніч на 17 грудня Росія атакувала Дніпропетровську область, проте усіх споживачі вдалося заживити.

Водночас на Одещині на ранок середи близько 32 тисяч абонентів залишалися без світла внаслідок масованих атак 13 і 14 грудня. Наразі в області тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Некрасов додав, що ворог цілить по електростанціях та об’єктах передачі й розподілу електроенергії, а це ускладнює та подовжує процес відновлення.

Важливо! Разом з тим в Міненерго наголосили, що енергетики проводять ремонтні роботи безперервно, що дозволяє утримувати ситуацію в системі контрольованою.

Чи буде менше відключень світла?

Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко пообіцяла, що відключень світла стане менше. За її словами, уряд знайшов можливість скоротити графіки обмежень, переглянувши списки об'єктів критичної інфраструктури..

За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості,

– запевнила Свириденко.

За словами посадовиці, зі списків прибрали деякі категорії споживачів, а абонентів супутнього навантаження, що не є критичними, переведуть на графіки відключень за загальним порядком.

Некрасов додав, що наразі для вивільнення додаткових потужностей при Міненерго працює міжвідомча робоча група.

Важливо! При цьому перегляд списку не торкнеться опорних лікарень, об'єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Чи вплине погода на відключення світла?