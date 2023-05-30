Найбільше одночасне знеструмлення з лютого: чому вдень 2 мільйони українців були без світла

Вдень 30 травня майже 2 мільйони споживачів електроенергії залишилися без світла. Все через надзвичайну ситуацію, яка сталася приблизно о 13:00.

Детальніше про це розповіли у Міністерстві енергетики України. Там зазначили, що 30 травня сталася розсинхронізація енергетичної системи України.

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Це і призвело до аварійних відключень та тимчасового знеструмлення абонентів. Загалом без світла одночасно залишилися майже 2 мільйони абонентів у 12 областях:

Вінницькій,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Запорізькій,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Одеській,

Полтавській,

Харківській,

Хмельницькій,

Черкаській,

Київській областях та місті Києві.

Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого, коли завдяки зусиллям енергетиків, зокрема атомників, вдалося додати генерації в систему та скасувати графіки відключень електроенергії,

– зазначили у міністерстві

Тоді графіки довелося ввести через масштабні ворожі обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури. Однак 30 травня масованих обстрілів та влучань в енергетичну інфраструктуру не було. Генерація повністю покриває потреби споживачів, відключення абонентів не планувалися.

Ситуація позначилася і на Молдові

Окремо варто зазначити, що через цю аварійну ситуацію відбулися тимчасові відключення електроенергії і в сусідній Молдові. Аби встановити причини масових відключень та не допустити їх повторення, міністр енергетики України Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію для оперативного вивчення цієї ситуації.

Додамо, що попри відсутність дефіциту електроенергії, українців просять зменшити використання світла під час вечірнього періоду з 17 до 23 години. Слід обмежити використання потужних електроприладів: пральних машин, бойлерів, прасок, електроплит, обігрівачів тощо. Також не варто вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Людей закликали економити, адже в енергосистемі працює значно менша кількість енергоблоків через ремонт на теплових електростанціях, а також – на деяких енергоблоках АЕС.