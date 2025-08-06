В Україні дозволять відключати світло підприємствам-боржникам. І це навіть якщо суд ухвалив заборону вчинення таких дій.

Кому в Україні зможуть відключати світло?

Про це йдеться у проєкті змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії для забезпечення платіжної дисципліни серед непобутових споживачів, пише 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.

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Наголошується, що проєкт постанови спрямований на покращення платіжної дисципліни та недопущення зловживань з боку непобутових споживачів, які мають заборгованість за постачання електричної енергії та використовують судові механізми з метою безпідставного збереження електропостачання.

Водночас нові правила не поширюються на припинення електроживлення для захищених споживачів та споживачів:

об’єкти яких визначені, як об’єкти критичної інфраструктури,

які мають особливе значення для безпеки, охорони здоров’я, життєзабезпечення населення або функціонування держави.

До таких об’єктів належать, зокрема:

заклади охорони здоров’я, підприємства тепловодопостачання та водоканали, об’єкти оборонного та безпекового призначення тощо.

Так, згідно із запропонованими змінами, наявність ухвали суду про відкриття провадження у справі не є підставою для зупинення процедури припинення електроживлення на об’єкті непобутового споживача з боку електропостачальника,

– йдеться у дописі.

Зокрема непобутові споживачі можуть вжити заходів з метою уникнення припинення електроживлення. Зокрема споживач має час врегулювати ситуацію, (електропостачальник може припинити подачу електроенергії лише після письмового попередження не менш ніж за 10 робочих днів до дати відключення).

Ба більше, особа, яка вважає, що її права чи інтереси порушено, може звернутися до суду із заявою про забезпечення позову.

Важливо! Проєкт постанови не стосується відключення світла для населення.