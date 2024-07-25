В Україні поменшало відключень світла: експерт з енергетики спрогнозував, як довго це триватиме

В Україні дійсно покращилася ситуація зі світлом. Зараз настали певні сприятливі умови, які допомагають робити менше відключень.

Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, зауваживши, що відключення світла в Україні ще є, але їх стало суттєво менше з трьох причин.

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Чому стало менше відключень світла

Як наголосив Рябцев, насамперед вдалося дострокового завершити ремонти на одному з реакторів атомної електростанції.

Також по Україні зараз відносно сонячна погода, що дозволяє залучити сонячні електростанції. Саме тому, до прикладу, обмеження споживання 25 липня підуть з 16 години. До цього часу багато електроенергії піде саме з сонячних панелей.

Третя причина – зниження температури. Якщо ще буквально нещодавно було понад +35 градусів, то зараз температура легша – 25 – 27 градусів. Це зменшило обсяги споживання електроенергії.

Три причини. Збільшення генерації, зменшення споживання та кінець ремонтів. Це дозволяє робити легші графіки стабілізаційних вимкнень. Вони скоротилися з 3 – 4 черг до 1 – 2. Це триватиме достатньо довго. Йдеться десь про серпень – вересень,

– зауважив Рябцев.

Звісно, на жаль, все може змінитися. Є багато факторів, які можуть вплинути на ситуацію. Йдеться як про зміну погоди, так і про можливі нові російські обстріли. Не варто забувати, що є ще й різні роботи, які енергетики проводять у міжсезоння. Вони поки що ще повністю не виконані.