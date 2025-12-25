Не через відсутність генерації: названо причину відключень світла

В Україні щодня застосовують графіки відключення електроенергії. Наразі це зумовлено не браком виробництва, адже рівень генерації залишається достатньо високим. Обмеження вводять через серйозні ушкодження електромереж.

Ситуація в енергосистемі значно ускладнилася саме через руйнування, спричинені російськими атаками. Відповідну заяву в етері телемарафону зробив тимчасовий виконувач обов'язків очільника Держенергонагляду Анатолій Замулко, передає 24 Канал.

Чому українцям вимикають світло?

За словами Замулка, наразі в роботі перебувають усі доступні генеруючі потужності, і система вийшла на доволі потужні показники виробництва електроенергії.

Водночас проблема полягає не в обсягах генерації, а в можливості її передавання споживачам.

Через масштабні руйнування мереж діють мережеві обмеження. Пошкоджена інфраструктура не дозволяє стабільно транспортувати електроенергію в необхідних обсягах. Саме це в більшості випадків і змушує енергетиків запроваджувати погодинні відключення світла.

Для підтримання балансу енергосистеми Україна узгодила з країнами Європейського Союзу механізми перетоків електроенергії та за потреби вдається до імпорту.

Однак, попри ці заходи, обмеження споживання зберігатимуться доти, доки не вдасться відновити пошкоджені мережі.

Відключення світла в Україні: останні новини