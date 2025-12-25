Укр Рус
Економіка Новини економіки Не через відсутність генерації: названо причину відключень світла
25 грудня, 21:50
2

Не через відсутність генерації: названо причину відключень світла

Тетяна Бабич
Основні тези
  • В Україні тривають обмеження споживання електроенергії.
  • Проблема полягає в неможливості її передавання через пошкодження мереж російськими атаками.

В Україні щодня застосовують графіки відключення електроенергії. Наразі це зумовлено не браком виробництва, адже рівень генерації залишається достатньо високим. Обмеження вводять через серйозні ушкодження електромереж.

Ситуація в енергосистемі значно ускладнилася саме через руйнування, спричинені російськими атаками. Відповідну заяву в етері телемарафону зробив тимчасовий виконувач обов'язків очільника Держенергонагляду Анатолій Замулко, передає 24 Канал.

Дивіться також У різдвяну ніч окупанти атакували енергетику в кількох регіонах: відбулися знеструмлення 

Чому українцям вимикають світло?

За словами Замулка, наразі в роботі перебувають усі доступні генеруючі потужності, і система вийшла на доволі потужні показники виробництва електроенергії. 

Водночас проблема полягає не в обсягах генерації, а в можливості її передавання споживачам.

Через масштабні руйнування мереж діють мережеві обмеження. Пошкоджена інфраструктура не дозволяє стабільно транспортувати електроенергію в необхідних обсягах. Саме це в більшості випадків і змушує енергетиків запроваджувати погодинні відключення світла.

Для підтримання балансу енергосистеми Україна узгодила з країнами Європейського Союзу механізми перетоків електроенергії та за потреби вдається до імпорту. 

Однак, попри ці заходи, обмеження споживання зберігатимуться доти, доки не вдасться відновити пошкоджені мережі.

Відключення світла в Україні: останні новини

  • У ніч на Різдво російські війська завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого частина споживачів у кількох регіонах залишилася без електропостачання. 

  • Повідомлялося, що в Полтавській та Сумській областях для утримання балансу в енергосистемі довелося застосувати аварійні відключення електроенергії. 

  • Водночас на Заході вдалося скасувати графіки погодинних відключень. Зокрема на Львівщині та в Івано-Франківській області у другій частині дня 25 грудня світло не вимикали.

  • За інформацією Yasno, найскладніша ситуація наразі припадає на Одесу, а також Харківську, Сумську, Донецьку та Чернігівську області.