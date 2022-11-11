"Евакуація буде потрібна": як Київ, Харків, Львів готуються до відключень світла

Росіяни націлені залишити українців цієї зими без світла, тепла та води. Саме тому найчастіше ворог обстрілює критичну інфраструктуру, що забезпечує житлові умови для населення. Чи є план дій у міст України на випадок повного відключення світла, читайте у матеріалі.

Як Росія намагається вимкнути світло Україні

Росія націлена спричинити колапс в енергетичній сфері України. З початку жовтня, ворог зміг знеструмити 40% енергетичної інфраструктури.

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Як розповідав 24 каналу Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова, країна-агресорка намагається роз'єднати генеруючі потужності України з енергетичною системою.

Ворог цілиться по так званим вузлам – це інфраструктура, що з'єднує генерацію споживачів. Вони б'ють по трансформаторах, перемикачах. Фактично країна-агресорка прагне створити гуманітарну катастрофу для України,

– додає експерт.

Як підготувалася місцева влада великих міст України до сценарію, коли світла може не стати на довгий період, з'ясовували журналістики Економіки 24.

Яка ситуація у Києві

У своєму телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко відповів на питання, як саме столиця буде діяти на випадок блекауту.

У ситуації війни, в якій ми живемо, потрібно мати плани на випадок різних сценаріїв розвитку подій і надзвичайних ситуацій. І бути готовим діяти. Готуючись до зими ми закупили, залучили від іноземних партнерів і продовжуємо закуповувати генератори, теплові пушки, облаштовуємо теплопункти, убезпечуємо об‘єкти критичної інфраструктури. Ми робимо, все, що можемо, аби забезпечити життєдіяльність столиці в цих складних умовах,

– пише мер.

У разі відсутності світла, води для доставки по усіх районах Києва достатньо, наголосив Кличко:

Чимала кількість бюветів з водою підключені до електрогенераторів;

Зроблений запас палива для цих електрогенераторів;

У районах, де бюветів немає, воду підвозитимуть за графіком у цистернах;

У кожному районі підготують в середньому по 100 пунктів обігріву;

Додатково пункти будуть обладнані генераторами для аварійного живлення, тепловими гарматами.

Проте нещодавня заява про нібито евакуацію населення у разі блекауту залишила чимало запитань та посіяла паніку серед містян.

На сайті Київської міської державної адміністрації директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук пояснив, що в рамках підготовки системи цивільного захисту міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації.

Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення,

– підкреслив Роман Ткачук.

Евакуація все ж буде потрібна

У коментарі 24 каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, розповідає, що про евакуацію в Києві ніби влада попередила. Проте, окрім державної адміністрації про те, що десь проводяться наради щодо цієї ситуації, або ж чи є якісь домовленості з Укрзалізницею, чи Мінінфраструктури про перевезення такої кількості людей, інформації більше не має.

Олег Попенко Експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Гадаю, частково все ж буде потрібна евакуація. Бо ситуація з електроенергією вкрай складна. І замінити генераторами електроенергію не для всіх вдасться. Відсутність електроенергії призведе до відсутності масштабної роботи в теплопостачанні, не працюватимуть водоканали та все інше. Але куди ж саме евакуювати щонайменше 3 мільйони людей. Питання відкрите.

Експерт пояснює, що у разі повного відключення світла потрібно, щоб у кожному районі міста були громадські місця обігріву, до прикладу у торгових центрах. Також, у розважальних чи мистецьких центрах варто встановити теплові пушки, які використовують для обігріву приміщень.

Я раджу людям вже сьогодні шукати можливостей у випадку повного блекауту. Тобто думати про переїзд зі знеструмленого міста, де не буде працювати ані теплопостачання, ані водопостачання. Переважно обирати сільську місцевість, де можна пропалити дровами,

– наголошує Попенко.

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Чи готовий Львів до різних сценаріїв

На брифінгу Олександр Одинець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, пояснив, що у місті на випадок складних умов підготували нестандартні речі

Олександр Одинець Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Відновити критичну інфраструктуру буде досить складно у короткий термін, тому при відсутності основних ресурсів, а газ та електроенергія, потрібно буде вдаватися до нестандартних заходів. Для цього запустили кампанію по буржуйках, металевих печах та генераторах.

Якщо зникне електроенергія та газ, опалення у місті буде відбуватися за допомогою металевих печей. До 700 штук вже встановлено у найпростіших укриттях багатоквартирних будинків. Також, встановлюють їх в школах. Крім того, тверде паливо забезпечить функціонування медичних установ. Мова йде про лікарні ургентної (невідкладної) медицини та стаціонари.

А що буде зі світлом

За словами Одинця, зараз закуповують масово генератори для підприємств водопостачання та теплопостачання. Вони забезпечать роботу надання послуг у кризовий період.

Задіяна програма по відшкодуванню вартості генераторів для співвласників багатоквартирних будинків,

– додав він.

У багатоквартирних будинках є певна специфіка функціонування інженерного обладнання. Коли місто забезпечить своїми потужностями подачу до будинку тепла та води, то інколи у будинках для того, щоб вода була ще й на верхніх поверхах, потрібно подати електричне живлення на інженерне обладнання – це індивідуальні теплові пункти та підкачувальні станції для води.

Не обмежуватимуть мешканців будинку у придбанні генератор й для забезпечення роботи ліфта, чи освітлення місць загального користування, або ж елементарно для підзарядки гаджетів.

Щоб отримати компенсацію за купівлю генератора, мешканцям потрібно провести збори та подати заяву у центри надання адміністративних послуг з підтверджуючими документами щодо покупки генератора. Після обробки заяви, 50% вартості генератора відшкодовується.

Що буде з населення на Харківщині

З метою забезпечення стабільного проходження опалювального періоду на випадок аварійного відключення електропостачання, на території області створено запас резервного обладнання та матеріалів, які можливо невідкладно використати у разі надзвичайних ситуацій:

143 одиниць генераторів різної потужності;

1 пересувна котельна установка;

проводиться активна робота з міжнародними організаціями щодо постійних аварійних відключень.

За інформацією від Харківської ОВА станом на листопад, по області працюють 402 котельні із запланованих 526 котелень. У відсотковому співвідношенні – 76,4%.

якщо генератор коштує понад 30 тисяч гривень, половина коштів з місцевого бюджету не повертаються.

На сьогодні продовжуються роботи із розмінування деокупованих територій області та обстеження об’єктів теплопостачання і теплових мереж, які постраждали в результаті агресії з боку Росії,

– йдеться у звіті Харківської ОВА.

До слова, через постійні обстріли, у частині міст Харківської області ще досі не відновлене електропостачання. Відтак, підключення до роботи котелень стримується через неповне відновлення електропостачання, яке якомога швидше намагаються відновити.