Чи відключатимуть світло на Великдень: Свириденко розповіла про роботу енергосистеми
11 квітня, 13:05
Чи відключатимуть світло на Великдень: Свириденко розповіла про роботу енергосистеми

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Українські енергетики працюють над тим, щоб у великодні дні забезпечити електропостачання без графіків та відключень світла.
  • У суботу, 11 квітня, Укренерго обмежило постачання електроенергії зранку через пошкодження енергосистеми, спричинені попередніми атаками.

Українські енергетики роблять все можливе, щоб у великодні дні українці були зі світлом. Зокрема, наразі намагаються забезпечити електропостачання без графіків та відключень.

Що роблять для забезпечення українців світлом?

Про це у суботу, 11 квітня, розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соцмережах. 

Напередодні Великодня очільниця уряду провела нараду з керівництвом Укренерго та іншими причетними. Обговорили нинішню ситуацію в енергосистемі. 

Під час наради узгодили спільні дії, які допоможуть підтримати стабільну роботу енергетичної системи на свята. Зокрема, Україна планує збільшити імпорт електроенергії

Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене – без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом, 
– наголосила Свириденко. 

За словами прем'єрки, наразі українська енергосистема працює стабільно

Важливо! У квітні країна скоротила імпорт електроенергії. Найбільше падіння зафіксували на початку місяця. Серед причин профільне видання ExPro називає невідповідність українських цін європейським. З 1 квітня імпорт електрики в окремі години став невигідним економічно. 

Чи діють відключення світла 11 квітня? 

Напередодні, Укренерго повідомило, що у суботу, 11 квітня, обмежуватиме постачання електроенергії. Графіки діють по всій території України, однак відключення застосовували лише зранку.: 

  • Для промисловості графіки обмеження потужності запровадили з 05:00 до 08:00 години;
  • Для всіх категорій споживачів увели графіки погодинних відключень з 06:00 до 08:00 години. 

Запровадження обмежень енергетики пояснюють пошкодженнями, яких зазнала українська енергосистема внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак ворога. 

В Укренерго закликали українців ощадливо споживати електрику на свята. 

Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо, 
– наголосили в компанії. 

Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом доби. Щоб дізнатися, чи застосовують енергетики відключення світла за тією чи іншою адресою, варто зайти на офіційний сайт або сторінки у соцмережах свого обленерго в регіоні. 

Чому повернулися графіки відключення світла? 

  • Колишній очільник Укренерго Володимир Кудрицький звернув увагу, що в Україні зараз фактично не задіяні на повну потужність два ключові джерела електроенергії – імпорт із Європи та газова генерація. Причиною він називає встановлені регулятором НКРЕКП граничні ціни для бізнесу та промисловості, які не дозволяють виробникам працювати без збитків.

  • За його словами, проблема полягає не у дефіциті ресурсів, а у підходах до тарифного регулювання. Потужності газової генерації є, однак вони просто не використовуються через економічну невигідність – встановлені ціни не покривають витрат виробників.

  • Водночас експерт з енергетики Володимир Омельченко пояснює, що на відключення світла також впливають погодні умови. Через хмарність знизилася ефективність сонячних електростанцій, які виробляють менше електроенергії. До цього додається і суттєве скорочення імпорту електроенергії, що разом і призводить до перебоїв із постачанням.