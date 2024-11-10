20 годин без світла: чи можливий такий прогноз в Україні та за яких умов

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Україна знову готується до непростої зими у період опалювального сезону 2024 – 2025 років. Це буде друга зима, яка може супроводжуватися тривалими відключеннями світла. Є прогнози, що споживачі можуть залишитися без світла навіть до 20 годин.

Серед причин є, звичайно, можливі нові атаки Росії на об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, після останніх обстрілів енергосистема України ще досі не відновилася, а тому навіть низька температура теж впливає на безперебійне подання електроенергії.

24 Канал дізнавався, скільки годин може Україна бути без світла цієї зими, за яких умов можливі тривалі відключення та чи готові міста до нових викликів, пов'язаних з електроенергією.

По скільки годин не буде світла в Україні

На Україну чекає найсуворіша зима, оскільки загрожує дефіцит електроенергії, повідомляє Politico. За словами Олександра Харченка, директор Центру досліджень енергетичної галузі та радника уряду України з питань енергетики, різке похолодання та удари по атомній енергосистемі України разом із раніше завданими збитками можуть призвести до відключень електроенергії.

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Водночас якщо температура впаде нижче 10 градусів за Цельсієм і Росія намагатиметься пошкодити українські атомні станції, тоді Україна може зіштовхнутися з відключеннями до 20 годин на добу.

Енергетичний експерт Олег Попенко для 24 Каналу погоджується із можливим прогнозом, пояснюючи, що це може трапитися у разі, якщо Росія вщент зруйнує лінії електропередач, трансформаторні підстанції, розподільчі підстанції тощо. Ідеться про масовану атаку, коли одночасно летітиме декілька десятків ракет.

Олег Попенко Голова комітету з питань ЖКГ По-перше, якщо навіть температура понизиться нижче аніж на 10 градусів, це серйозний випадок для нашої енергетичної системи. А по-друге, це відразу відіб'ється на запасах природних ресурсів. Водночас у нас вся маневрова електроенергія працює на газу.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев для 24 Каналу додає, що відключення до 20 годин цілком можливі, однак не у всіх регіонах. Експерт пояснює, що насамперед тривалі відключення можуть стосуватися Харкова, якщо будуть довгі обстріли, зокрема й об'єктів критичної інфраструктури.

Геннадій Рябцев Директор спецпроєктів Науково-технічного центру "Психея" Якщо проаналізувати, яка зараз реальна ситуація з енергосистемою в країні, а також врахувати момент, коли температура буде доволі низькою, то цілком можливо, що в Україні будуть запроваджені обмеження в енергоспоживанні тривалістю до двох черг вимкнень або ж до трьох черг, якщо температура буде нижче аніж мінус 10 градусів. Це якраз передбачає 8 годин без світла.

Водночас енергетичний експерт зауважує, що якщо ж температура буде триматися вище 0 градусів, як сьогодні, тоді за всіх інших умов енергопостачання здійснюватиметься для споживачів у повному обсязі.

Важливо! За словами Рябцев, в Україні зараз суттєво зросла щільність протиповітряної оборони, а тому проблем, які були взимку 2022 – 2023 року, може не бути.

Чому теперішні прогнози не точні

Однак експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом розповів, що усі прогнози на сьогодні – це лише питання ймовірності.

Володимир Омельченко Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Є ймовірність, відповідно, що може дійсно не бути світла до 20 годин на добу, але ж яка це ймовірність. На мій погляд, поки що немає якихось технічних підстав говорити, що саме будуть тривалі відключення. Навпаки, є підстави говорити, що вони будуть мінімізовані, звичайно, якщо без врахування військового фактора.

Омельченко додає, що для того, щоб сказати, які будуть відключення, потрібно знати:

Перше – наскільки в Росії є можливість і потенціал для нових атак, тобто яка кількість ракет та дронів, на які вони цілі планують атаки, коли планують.

– наскільки в Росії є можливість і потенціал для нових атак, тобто яка кількість ракет та дронів, на які вони цілі планують атаки, коли планують. Друге – які можливості українських протиповітряної оборони захистити об'єкти, які є резерви обладнання тощо.

Це цілий комплекс інформації, яка є секретною. Тому всі розмови щодо ймовірних відключень – це спекуляції,

– додає Омельченко.

Який стан енергосистеми натепер

За словами Володимира Омельченка, стан української енергетики на сьогодні стабільно поганий. Вона перебуває "у стані реанімації", і навіть попри це система ще має певний запас міцності.

Крім того, нещодавно Україна отримала можливість отримувати імпортну електричну енергію. Але такими можливостями теж потрібно вміти скористатися. Для цього потрібно змінити підходи у визначенні прайскейпів чи обмеженні цінової стелі. Адже без цього ми не зможемо скористатись цією опцією через комерційну недоцільність,

– каже Омельченко.

Крім того, імовірність введення планових відключень буде достатньо висока. Однак, за словами Омельченка, не морози будуть визначати стабільність енергетичної системи.

Набагато небезпечнішим фактором є військовий, який буде визначати формат проходження цього опалювального сезону. Які будуть графіки застосовані, коли вони будуть застосовані. Морози, температурний режим – це вже другорядне питання,

– додає експерт.

Як міста України підготовлені до зими

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на сьогодні в усіх регіонах стартував опалювальний сезон, крім Херсонщини, адже в регіоні досі зберігається відносно тепла погода.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Готовність громад та областей до зими є стовідсотковою. Працюють 83% від усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків. Профільні міністерства та відомства контролюють ситуацію та разом з місцевою владою розуміють свої зони відповідальності.

Олег Попенко розповідає, що у кожному місті своя окрема історія із проходженням зими. Відтак є міста, які, в принципі, дуже добре підготувалися до опалювального сезону.

А є міста, де проблеми величезні з проходженням опалювального сезону. Навіть якщо брати Київ, то є райони, де ситуація більш-менш нормальна, наприклад Оболонський район. Водночас є проблеми в Дарницькому та Дніпровському районах,

– зауважує експерт.

Рябцев додає, що якщо мова йде про об'єкти, які підпорядковані Мінсоцполітики, то з його звіту відомо, що об'єкти забезпечені резервними джерелами енергії. Приблизно про те ж саме прозвітували в Мінохорони здоров'я.

Однак ми повинні розуміти, що жодні органи місцевого самоврядування не в змозі забезпечити резервними джерелами енергії спальні райони міст, адже це навряд чи взагалі можливо,

– каже Геннадій Рябцев.

Крім того, він наголошує на тому, що всі мережі та системи в Україні – застарілі. Відтак оновити їх у повному обсязі неможливо. Тим більше під час війни. Тому цілком можливо, що впродовж опалювального сезону буде виходити з ладу обладнання, буде припинятися енергопостачання через негоду тощо.

Чи готові до зимового сезону міські ради

На запит 24 Каналу Андрій Москаленко, перший заступник міського голови з питань економічного розвитку Львівської міської ради, повідомив, що нині місто повністю забезпечується електропостанням. Також у Львові подбали про резервні джерела енергії для критично важливих обʼєктів на випадок нових атак Росії.

Андрій Москаленко Перший заступник міського голови з питань економічного розвитку Львівської міської ради Ми насправді завжди в цьому формулюванні намагаємось бути обережними, тому що все залежить від того, які саме об'єкти будуть піддаватися атаці. Ми розуміємо, що якщо руйнується один з ключових об'єктів, який може генерувати опалення, то зрозуміло, що ми знаходимо альтернативні варіанти.

Наразі місто готове до трьох можливих сценаріїв:

Зелений : якщо не буде пошкоджень;

: якщо не буде пошкоджень; Жовтий: якщо певні об'єкти, як-от системи електропостачання, будуть пошкоджені, передбачено організацію роботи служб у таких умовах;

якщо певні об'єкти, як-от системи електропостачання, будуть пошкоджені, передбачено організацію роботи служб у таких умовах; Червоний: якщо серйозне руйнування позбавить місто централізованого опалення. Для цього заздалегідь підготовано тисячі локацій з простими обігрівальними засобами, щоб допомогти жителям пройти важкий період.

Тому звичайно, що ми готуємось до всіх сценаріїв. Станом на сьогодні по максимуму усе зроблене, щоб бути готовими. Але ми завжди обережні з цим, тому що ми не можемо спрогнозувати. Тут дуже різні атаки можуть бути, тому потрібно бути максимально обережними,

– сказав Москаленко.

Водночас місто підготувало також кілька протоколів для роботи за умов часткової або повної відсутності електрики та газу в разі виникнення проблем під час опалювального сезону. Зокрема:

Для забезпечення роботи світлофорів у Львові на головних магістралях 67 світлофорів підключено до резервного живлення, яке активується при відсутності централізованого постачання.

у Львові на головних магістралях 67 світлофорів підключено до резервного живлення, яке активується при відсутності централізованого постачання. Для забезпечення електропостачання котельні у Львові оснащені генераторами, а також передбачено резервний запуск для ТЕЦ.

у Львові оснащені генераторами, а також передбачено резервний запуск для ТЕЦ. Крім того, з наступного тижня в місті планують запустити когенераційні установки.

Водночас для забезпечення водопостачання, з урахуванням особливостей міста, вода подається з віддалених районів та різних напрямків. У кількох із них встановлено потужні генератори на кілька мегаватів, які забезпечують подачу води до міста в разі потреби.

На шляху у нас також стоять менші генератори, там десь на десь близько 100 – 150 кіловат, які забезпечують підтримку води. Ми маємо змогу підвести до перших поверхів. А в тих будинках, де встановлені генератори, є змога підняти до останнього поверху,

– розповів Москаленко.

Водночас Одеська міська рада на запит 24 Каналу повідомила, що в місті ситуація з електропостачанням залишається складною через відсутність власної генерації. Однак нещодавно місто зробило великий крок у цьому напрямку: на території однієї з міських котелень встановлено першу когенераційну установку.

Днями ми зробили великий крок на цьому шляху – на території однієї з котелень міста встановили першу когенераційну установку, яка є надзвичайно важливою для сфери теплопостачання через незалежність від центрального енергопостачання, високу енергоефективність та швидку адаптацію й відновлення. До кінця року очікуємо ще дві такі машини,

– розповіли в Одеській міській раді.

Водночас у міській раді було розроблено та затверджено алгоритм дій на випадок можливих надзвичайних ситуацій під час опалювального сезону. В рамках підготовки відпрацьовані всі кроки на випадок таких подій.

Всі малі котельні КП "ТМО" забезпечені резервними джерелами живлення, на великих котельнях запущений процес надходження більш потужних когенераційних машин,

– повідомили в Одеській міській раді.

Зверніть увагу! 24 Канал також надсилав запит до Київської міської ради, але на момент виходу публікації відповіді не отримав.