Зима на порозі: чи збільшаться відключення світла через похолодання

Через російські атаки на енергооб'єкти українці змушені готуватися до різних сценаріїв. Однак всіх також хвилює питання змін графіків відключень світла через настання зими.

Чи будуть гіршими відключення світла взимку?

Однак наразі погіршення ситуації в енергосистемі та збільшення відключень через сильні морози не прогнозується, повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника "Укренерго" Віталія Зайченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Зайченка запитали, чи варто українцям готуватися до довших відключень електроенергії (наприклад, по 10 – 12 годин поспіль), якщо будуть сильні холоди. На думку експерта, навряд ситуація погіршиться.

Віталій Зайченко Очільник Укренерго Дійсно, є залежність між споживанням електроенергії й температурою повітря. Вона завжди була, вона покривається за рахунок збільшення генерації в енергосистемі або збільшення імпорту. І, на мою думку, значного погіршення ситуації з введенням графіків обмежень потужності чи графіків погодинного відключення не має бути.

Однак, як зазначив глава Укренерго, через постійні російські удари по енергосистемі, слід готуватися до різних варіантів Зокрема такі варіанти опрацьовуються.

Важливо! Віталій Зайченко сподівається, що гіршої ситуації, ніж зараз, не має бути.

Нагадаємо, що 20 листопада росіяни вдарили по чотирьох регіонах України. Про це повідомили в Міненерго.

Зазначається, що Росія атакувала енергетичну інфраструктуру таких областей:

Чернігівської; Донецької; Дніпропетровської; Харківської.

Зверніть увагу! На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Зокрема споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години. Це допомагає знизити навантаження на систему.

