Якщо не буде світла: як українці готуються до відключень

Українці уже проходили важку зиму з графіками відключень, перебоями опалення та повними блекаутами. Зараз більшість громадян готова до повтору цих подій.

Як українці планують протидіяти відключенням

Нове соціологічне опитування показало, що 54% від опитаних, будуть використовувати індивідуальні накопичувачі електроенергії під час відключень. При цьому, 43% обрали альтернативні джерела енергії.

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5% опитаних громадян, при загостренні ситуації, планують переїхати у інший населений пункт в межах України, 4% – розглядають виїзд за кордон. Для забезпечення себе електроенергією, українці планують скористатися послугами таких місць:

22% опитаних обирають пункти незламності;

19% – інші громадські місця.

27% опитаних осіб зазначили, що для них забезпечення електроенергією є надважливим. А 66% уточнили, що можуть перетерпіти короткочасні перебої електропостачання.

Чому відбуваються відключення

, що 76% від осіб, які взяли участь у опитуванні чули про прохання енергетиків споживати електроенергію економно.

Росіяни активно атакують енергосистему України. Зараз пошкоджена значна її частина. Станом на тепер, дефіцит у енергосистемі склав 8 гігаватів потужностей.

Відключення вводяться переважно для промисловості. Побутові споживачі підпадають під обмеження у крайньому разі. Зокрема, на Харківщині це вимушена міра, внаслідок значних пошкоджень.