Не блекаут: яка мета ударів Росії по енергетиці

Росія кожного дня цілеспрямовано б'є по українській енергетиці. Такі дії ворога призводять до тривалого відключення світла та теплопостачання, що негативно впливає на моральний стан українців. Це може бути інструментом ворога, щоб схилити нашу державу до невигідного миру.

У столиці є загроза повного блекауту через масовані обстріли ворога, але українські енергетики докладають колосальних зусиль, щоб не допустити цього. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів 24 Каналу, що такі дії росіян – це не ціль, а інструмент, щоб українці припинили психологічно боротись із країною-агресоркою.

З якою метою Росія знищує енергетику України?

Володимир Омельченко підкреслив, що ворог розпочав масовані удари по українській енергетиці, щоб морально виснажити українців. Кремль вважає, що таким чином вдасться тиснути на Україну, щоб просувати ідею капітуляції нашої держави. Військове командування Росії дуже цього хоче.

Попри все, наша енергосистема до цього часу достатньо стійка. Ми (енергетики – 24 Канал) зберігаємо її цілісність, хто б що не казав,

– підкреслив він.

По всій Україні впроваджуються тривалі графіки відключення, аби зберегти цілісність української енергетики, щоб вона не фрагментувалася. Якщо відбудеться поділ на багато частин, то управляти нею стане значно складніше.

У деяких регіонах нашої держави, за словами Омельченка, дійсно можливі блекаути, які триватимуть добу чи дві, але українську енергосистему все ж вдасться зберегти.

Крім того, до завершення зими залишилось не так довго. З потеплінням ситуація може покращитись.

Росія хоче залишити Україну без світла і тепла: що відомо?