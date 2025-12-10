Китай економічно зближується з Росією: Зеленський розповів деталі про співпрацю країн

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Багато деталей щодо зовнішньополітичної ситуації навколо України.

Що відомо про відносини Китаю та Росії?

Також йшлося про економічну ситуацію у Росії, передає 24 Канал з посиланням на Зеленського у Telegram.

Президент України підкреслив залежність Кремля, російських компаній та державної системи загалом від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів.

Фіксуємо посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю,

– зазначив Володимир Зеленський.

Мова йде передусім про використання ресурсозабезпечених земель, а ще продаж дефіцитних ресурсів Китаю. Крім того, Пекін робить кроки на "активізацію співпраці з Росією", зокрема й у сфері воєнної промисловості.

Зверніть увагу! Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію.

Український лідер доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном. Як в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, та й в усіх аспектах, що стосуються інтересів партнерів у Європі та Америці.

Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії,

– наголосив Зеленський.

Олег Іващенко доповів також і про політичні кампанії, які запускає Росія. Зокрема на дестабілізацію України.

Президент України підкреслив: буде протидія та блокування діяльності усіх субʼєктів, які допомагають ворогу.

Зауважте! Окремо обговорили активність зовнішньої розвідки України в роботі для повернення українських дітей та обміну полонених.

Нагадаємо, що співпраця Росії та Китаю активна й в інших галузях. Про це пише Bloomberg.

Наприклад, Москва відправила першу партію зрідженого природного газу до країни-союзниці судном Valera. І це з заводу, що перебуває під санкціями США.

Якщо Valera розвантажить газ, це буде вже 19-те постачання СПГ до Китаю з російського заводу, внесеного до чорного списку, з серпня,

– пояснює Bloomberg.

Важливо! Китай останніми місяцями все більше купує російський газ, посилюючи енергетичні зв’язки між країнами.

Що ще відомо про відносини Пекіну та Москви?