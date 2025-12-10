Китай экономически сближается с Россией: Зеленский рассказал детали о сотрудничестве стран
- Зеленский подчеркнул зависимость России от китайских инвестиций, технологий и политических приоритетов.
- Президент Украины поручил СВР отслеживать сотрудничество России и Китая, в частности в военной промышленности.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Много деталей относительно внешнеполитической ситуации вокруг Украины.
Что известно об отношениях Китая и России?
Также речь шла об экономической ситуации в России, передает 24 Канал со ссылкой на Зеленского в Telegram.
Президент Украины подчеркнул зависимость Кремля, российских компаний и государственной системы в целом от китайских инвестиций, технологий и политических приоритетов.
Фиксируем усиление фактически десуверенизации части российской территории в пользу Китая,
– отметил Владимир Зеленский.
Речь идет прежде всего об использовании ресурсообеспеченных земель, а еще продажа дефицитных ресурсов Китаю. Кроме того, Пекин делает шаги на "активизацию сотрудничества с Россией", в том числе и в сфере военной промышленности.
Обратите внимание! Разведки партнеров имеют аналогичную информацию.
Украинский лидер поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином. Как во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов партнеров в Европе и Америке.
Глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что в России не уменьшается аппетит к агрессии,
– подчеркнул Зеленский.
Олег Иващенко доложил также и о политических кампаниях, которые запускает Россия. В частности на дестабилизацию Украины.
Президент Украины подчеркнул: будет противодействие и блокирование деятельности всех субъектов, которые помогают врагу.
Заметьте! Отдельно обсудили активность внешней разведки Украины в работе для возвращения украинских детей и обмена пленных.
Напомним, что сотрудничество России и Китая активно и в других областях. Об этом пишет Bloomberg.
Например, Москва отправила первую партию сжиженного природного газа в страну-союзницу на судне Valera. И это с завода, находящегося под санкциями США.
Если Valera разгрузит газ, это будет уже 19-я поставка СПГ в Китай с российского завода, внесенного в черный список, с августа,
– объясняет Bloomberg.
Важно! Китай в последние месяцы все больше покупает российский газ, усиливая энергетические связи между странами.
Что еще известно об отношениях Пекина и Москвы?
- Китай "забирает" у России экономических партнеров. Например, Пекин становится ключевым экономическим партнером Монголии.
- Также Китай активно занимает рынки в России. Пекин буквально проводит "экспансию", вытесняя россиян из ключевых сегментов.