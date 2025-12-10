Китай экономически сближается с Россией: Зеленский рассказал детали о сотрудничестве стран

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Много деталей относительно внешнеполитической ситуации вокруг Украины.

Что известно об отношениях Китая и России?

Также речь шла об экономической ситуации в России, передает 24 Канал со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Президент Украины подчеркнул зависимость Кремля, российских компаний и государственной системы в целом от китайских инвестиций, технологий и политических приоритетов.

Фиксируем усиление фактически десуверенизации части российской территории в пользу Китая,

– отметил Владимир Зеленский.

Речь идет прежде всего об использовании ресурсообеспеченных земель, а еще продажа дефицитных ресурсов Китаю. Кроме того, Пекин делает шаги на "активизацию сотрудничества с Россией", в том числе и в сфере военной промышленности.

Обратите внимание! Разведки партнеров имеют аналогичную информацию.

Украинский лидер поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином. Как во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов партнеров в Европе и Америке.

Глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что в России не уменьшается аппетит к агрессии,

– подчеркнул Зеленский.

Олег Иващенко доложил также и о политических кампаниях, которые запускает Россия. В частности на дестабилизацию Украины.

Президент Украины подчеркнул: будет противодействие и блокирование деятельности всех субъектов, которые помогают врагу.

Заметьте! Отдельно обсудили активность внешней разведки Украины в работе для возвращения украинских детей и обмена пленных.

Напомним, что сотрудничество России и Китая активно и в других областях. Об этом пишет Bloomberg.

Например, Москва отправила первую партию сжиженного природного газа в страну-союзницу на судне Valera. И это с завода, находящегося под санкциями США.

Если Valera разгрузит газ, это будет уже 19-я поставка СПГ в Китай с российского завода, внесенного в черный список, с августа,

– объясняет Bloomberg.

Важно! Китай в последние месяцы все больше покупает российский газ, усиливая энергетические связи между странами.

