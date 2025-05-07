Україна готується до зняття заборони на експорт зброї: є схвалення президента

Українська влада вже у травні може ухвалити рішення про скасування мораторію на експорт озброєння. В уряді розглядають кілька можливих сценаріїв виходу на зовнішні ринки.

Експорт зброї

Приблизно три тижні тому позиція щодо експорту під час війни суттєво змінилася, передає 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

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Один із виробників дронів, який побажав залишитися анонімним, заявив: "Є загальне погодження від президента на відкриття експорту".

Уряд розглядає три можливі моделі експорту озброєння в разі скасування мораторію:



погодження кожного контракту в індивідуальному порядку;

дозвіл експорту до 50% від обсягу внутрішніх замовлень за умови, що частина прибутку піде на потреби ЗСУ;

створення спеціального фонду з 20% експортним митом для поповнення оборонного бюджету.

Однак є розбіжності в оцінках – частина експертів сумнівається в конкурентоспроможності українських виробників, інші вважають, що "дрони – це нова нафта", і попит буде високим.

Зауважте! При цьому заступник голови Офісу президента Павло Паліса ще у квітні заявляв, що експорт можливий лише після створення достатніх запасів для потреб ЗСУ та досягнення припинення вогню.