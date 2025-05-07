Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Оборонку".

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Як виглядає далекобійний дрон FP-1

Новітній далекобійний дрон FP-1, здатний вражати цілі на відстані до 1 600 кілометрів, показали на заході з нагоди Дня піхоти.

FP-1 / Фото "Оборонки"

На стенді також було вказано про те, що він здатен нести бойову частину до 120 кілограмів. Зауважимо, що вона вага, ймовірно, корелюється із відстанню, яку має подолати дрон.

Цей дрон уже виробляється в дуже великій кількості, є чималий інтерес партнерів. Цей виріб народився в Україні та був дуже швидко масштабований. Це ще одна річ, якою ми можемо поділитись із нашими партнерами,

– заявила заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ також показали, який вигляд має морський дрон MAGURA V7. Саме з його допомогою вдалося збити два російські винищувачі Су-30.