Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Оборонку".

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Как выглядит дальнобойный дрон FP-1

Новейший дальнобойный дрон FP-1, способен поражать цели на расстоянии до 1 600 километров, показали на мероприятии по случаю Дня пехоты.

FP-1 / Фото "Оборонки"

На стенде также было указано о том, что он способен нести боевую часть до 120 килограммов. Заметим, что она вес, вероятно, коррелируется с расстоянием, которое должен преодолеть дрон.

Этот дрон уже производится в очень большом количестве, есть немалый интерес партнеров. Это изделие родилось в Украине и было очень быстро масштабировано. Это еще одна вещь, которой мы можем поделиться с нашими партнерами,

– заявила заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

Напомним, что недавно СМИ также показали, как выглядит морской дрон MAGURA V7. Именно с его помощью удалось сбить два российских истребителя Су-30.