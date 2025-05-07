Экспорт оружия

Примерно три недели назад позиция по экспорту во время войны существенно изменилась, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Один из производителей дронов, пожелавший остаться анонимным, заявил: "Есть общее согласование от президента на открытие экспорта".

Правительство рассматривает три возможные модели экспорта вооружения в случае отмены моратория:



согласование каждого контракта в индивидуальном порядке;

разрешение экспорта до 50% от объема внутренних заказов при условии, что часть прибыли пойдет на нужды ВСУ;

создание специального фонда с 20% экспортной пошлиной для пополнения оборонного бюджета.

Однако есть разногласия в оценках – часть экспертов сомневается в конкурентоспособности украинских производителей, другие считают, что "дроны – это новая нефть", и спрос будет высоким.

Заметьте! При этом замглавы Офиса президента Павел Палиса еще в апреле заявлял, что экспорт возможен только после создания достаточных запасов для нужд ВСУ и достижения прекращения огня.