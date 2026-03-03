Україна відновлює ТЕЦ і ТЕС: чим допоможуть європейські партнери

Після масованих атак Росії на енергетику – Україна почала процес відновлення системи. Зокрема на останньому засіданні з міжнародними партнерами погодили нову допомогу для України та оперативного ремонту енергооб'єктів.

Що відомо про відновлення пошкоджених енергооб'єктів?

Про те, як стабілізувати енергетичну систему, йдеться в повідомленні Дениса Шмигаля.

Дивіться також План стійкості РНБО: чому Києву дають додатковий час на підготовку

Міністр енергетики повідомив, що на попередньому енергетичному "Рамштайні" Україна домовилась із партнерами про передачу європейського обладнання зі списаних станцій.

Важливо! Українські технічні комісії були на об'єктах Латвії, Австрії та Німеччини.

Ризька ТЕЦ, яку в Латвії списали з роботи і яку планують розібрати – доправлять в Україну. Обладнання та деталі з цього об'єкту використовуватимуть для ремонту українських ТЕЦ, пошкоджених російськими ударами.

Нині ж фахівці оглядають 2 вугільні ТЕС у Німеччині та 2 теплоелектроцентралі в Австрії.

Зокрема східноєвропейські країни готові надати списані вугільні та газові станції для оперативного відновлення й ремонту українських енергооб'єктів.

Що відомо про відновлення енергетики?

Нещодавно президент Зеленський повідомив, що стратегія відновлення енергетичної сфери та оновлення захисту енергооб'єктів має забезпечити ефективну підготовку регіонів до зими 2026 – 2027 року.

Зокрема він акцентував, що до реалізації стратегії зможуть долучитися міжнародні партнери та бізнес.

Щоб і Єврокомісія, і країни Європи, і Америка, і глобальний бізнес, і українські компанії, які мають відповідну силу, – щоб усі могли доєднатись і працювати разом із нами, разом із нашими людьми заради більшої стійкості та більших можливостей на наступну зиму,

– прокоментував президент.

Він також зазначив, що підготовка включає ризик майбутніх атак по енергетиці та по інфраструктурі України.

Де брати гроші на відновлення та чи можна захистити всі енергооб'єкти?

На думку експертів нині розрахувати точну суму, яку треба витратити на ремонт і повне відновлення енергетики – неможливо. Адже сьогодні маємо одні ціни, пізніше – вони будуть іншими. До того ж визначити кількість ресурсів на окремі види робіт можна лише фактично, а не наперед чи на майбутнє.

Саме тому експерти кажуть, що надійніше покладатися не на суми, а на джерела фінансування. Очевидно, що ними стануть зокрема міжнародні позики.

Водночас Володимир Зеленський розповів, що деякі енергооб'єкти захистити складно через їх розмір. Однак допомогти може посилення в протиповітряній обороні.