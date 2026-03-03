Что известно о восстановлении поврежденных энергообъектов?

О том, как стабилизировать энергетическую систему, говорится в сообщении Дениса Шмыгаля.

Министр энергетики сообщил, что на предыдущем энергетическом "Рамштайн" Украина договорилась с партнерами о передаче европейского оборудования из списанных станций.

Важно! Украинские технические комиссии были на объектах Латвии, Австрии и Германии.

Рижская ТЭЦ, которую в Латвии списали с работы и которую планируют разобрать – доставят в Украину. Оборудование и детали с этого объекта будут использовать для ремонта украинских ТЭЦ, поврежденных российскими ударами.

Сейчас же специалисты осматривают 2 угольные ТЭС в Германии и 2 теплоэлектроцентрали в Австрии.

В частности восточноевропейские страны готовы предоставить списанные угольные и газовые станции для оперативного восстановления и ремонта украинских энергообъектов.

Что известно о восстановлении энергетики?

Недавно президент Зеленский сообщил, что стратегия восстановления энергетической сферы и обновления защиты энергообъектов должна обеспечить эффективную подготовку регионов к зиме 2026 – 2027 года.

В частности он акцентировал, что к реализации стратегии смогут присоединиться международные партнеры и бизнес.

Чтобы и Еврокомиссия, и страны Европы, и Америка, и глобальный бизнес, и украинские компании, которые имеют соответствующую силу, – чтобы все могли присоединиться и работать вместе с нами, вместе с нашими людьми ради большей устойчивости и больших возможностей на следующую зиму,

– прокомментировал президент.

Он также отметил, что подготовка включает риск будущих атак по энергетике и по инфраструктуре Украины.

Где брать деньги на восстановление и можно ли защитить все энергообъекты?

По мнению экспертов сейчас рассчитать точную сумму, которую надо потратить на ремонт и полное восстановление энергетики – невозможно. Ведь сегодня имеем одни цены, позже – они будут другими. К тому же определить количество ресурсов на отдельные виды работ можно только фактически, а не заранее или на будущее.

Именно поэтому эксперты говорят, что надежнее полагаться не на суммы, а на источники финансирования. Очевидно, что ими станут в частности международные займы.

В то же время Владимир Зеленский рассказал, что некоторые энергообъекты защитить сложно из-за их размера. Однако помочь может усиление в противовоздушной обороне.