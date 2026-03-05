Росія пошкодила понад 9 гігаватів потужностей: як Україна пережила найскладнішу зиму
- Україна відновила 3,5 гігавата з 9 гігаватів пошкоджених генераційних потужностей після обстрілів Росії.
- Необхідно 90,6 мільярдів доларів для повного відновлення енергетичного сектору, з яких 71 мільярд – на модернізацію та відновлення генерації.
Попри масовані обстріли енергосистеми Україна змогла вже відновити майже третину потужностей із 9 гігават пошкодженої генерації. Однак варто почати підготовку до наступної зими зараз.
Що відомо про відновлення енергосистеми після атак?
Про те, як минула зима 2025 – 2026 років, йдеться в повідомленні Дениса Шмигаля.
З жовтня 2025 року Росія почала обстрілювати енергетику України. Атаками пошкодили понад 9 гігаватів генераційних потужностей. Йдеться про ТЕС, ТЕЦ і ГЕС.
Зауважте! Станом на зараз вдалося відновити 3,5 гігавата генерацій.
Зокрема міністр енергетики повідомив, що вдалося ввести майже 900 мегаватів розподіленої генерації. Також Україна збільшила доступну пропускну спроможність імпорту електрики з 1,7 гігавата до 2,45 гігавата.
До Фонду підтримки енергетики залучили 691,45 мільйона євро. А енергетичний портфель налічує вже 55 інвестиційних проєктів на суму близько 1 трильйон гривень,
– зазначив Шмигаль щодо фінансового складника.
Водночас вдалося зберегти пільгову ціну на електроенергію та газ і вдосконалити роботу Хабів енергообладнання. Міністр подякував партнерам за 114 вантажів обладнання вагою 1713,2 тонни, які отримала Україна.
Наше завдання – максимальне відновлення всього, що можна відновити; максимальний захист енергетичних об’єктів, будівництво розподіленої генерації та створення запасів ресурсів та обладнання,
– додав Шмигаль.
Відомо, що нині вже триває підготовка до наступного опалювального сезону та зими 2026 – 2027 років.
Скільки грошей потрібно на відновлення енергетики?
Раніше на урядовому порталі з'явилось повідомлення із розрахованою вартістю відновлення енергетичного сектору. Йдеться про суму в 90,6 мільярда доларів.
З цих грошей майже 80% (71 мільярд) – на модернізацію та відновлення генерації. Решту потрібно спрямувати на:
- 6,4 мільярда доларів – для теплового господарства;
- 5,2 мільярда доларів – газотранспортна інфраструктура;
- 4,6 мільярда доларів – нафтова галузь, включаючи переробку.
Водночас компанія ДТЕК повідомляла про потребу в 150 мільйонів євро для відновлення 4 гігават генерації до наступної зими. Однак відомо, що половина суми вже є, це власні ресурси компанії, залишається знайти ще 150 мільйонів.
Що ще потрібно знати про енергетику України?
Зокрема нові обстріли Росії можуть спричинити відключення світла навіть весною та влітку. Якщо ж обійдеться без атак по енергетиці є шанс на відновлення стабільності енергосистеми.
Водночас Україна вже працює над відновленням пошкоджених ТЕС і ТЕЦ. А європейські партнери пообіцяли допомогти обладнанням із власних списаних/демонтованих енергооб'єктів.