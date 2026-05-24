Відпустка вдарить по гаманцю: скільки коштує з'їздити на море за кордон, а скільки – відпочити в Україні

Туристичний ринок продовжує змінюватися попри геополітичну нестабільність, але загальна тенденція залишається – вартість відпочинку зростає. Цьогоріч на це вплинуло подорожчання авіаперевезень, причиною якою стала війна на Близькому Сході.

Дані українських туроператорів свідчать, що ціни на цьому фоні подекуди зросли на 40 – 50%. Водночас мінімальні бюджети наразі можна витратити, відпочиваючи в Болгарії чи Туреччині (Анталія).

Внутрішній туризм в Україні також подорожчав, зокрема через зростання цін на пальне. Тур вихідного дня може коштувати від 695 гривень за 1 особу, тоді як повноцінні триденні подорожі – від 2,7 тисячі гривень.

24 Канал дізнався, у скільки обійдеться відпочинок української сім'ї за кордоном цього літа, як змінилися ціни через здорожчання авіаперевезень і яка вартість внутрішнього туризму.

Чи подорожчали ціни на відпочинок через війну на Близькому Сході?

Туристична компанія Join UP! на запит 24 Каналу заявила, що вартість відпочинку на морі цьогоріч зросла порівняно з минулим роком. Головним фактором стали зміни в авіаперевезеннях.

Туроператор пояснює, що війна на Близькому Сході спричинила дестабілізацію світового туристичного ринку, адже регіон є ключовим авіаційним хабом. Додатково вплинуло зростання цін на нафту, що призвело до запровадження паливних зборів авіакомпаніями.

А це все безпосередньо впливає на ціну туристичного продукту, адже туроператори напряму залежать від партнерів-авіаперевізників,

– заявляють в компанії.

За даними компанії, авіаперевезення подорожчали в середньому на 10 – 15%, залежно від конкретної авіакомпанії. Натомість ще у березні цього року зростання сягало аж до 20%.

Окрім вартості, ускладнилася і логістика: через зміни маршрутів та транзитні обмеження доводиться коригувати польотні програми або змінювати напрямки.

Наприклад, через транзитні проблеми в Дубаї довелося змінювати маршрути на екзотичні напрямки, як-от В'єтнам, або тимчасово призупиняти польотні програми на Шрі-Ланку та Мальдіви.

Зміна маршруту часто означає довший переліт та складнішу логістику, що також не сприяє здешевленню турів. Як альтернативу авіаперевезенням, ринок намагається пропонувати автобусні тури до Туреччини, Болгарії чи Чорногорії. Проте загальна тенденція до подорожчання морського відпочинку на базі авіаперельотів залишається очевидною,

– зазначають в JoinUP!

Яка вартість відпочинку за кордоном для української сім'ї у 2026 році?

Для 24 Каналу в туристичній компанії "Пілігрим" відповіли, що діапазон вартості на одну особу на такі популярні напрямки, як-от Туреччина, Єгипет чи Греція, в середньому на сьогодні стартує від 40 – 50 тисяч гривень на 7 днів.

Довідково: вартість може коливатися відповідно до сезону, рівня готелю та типу перельоту.

Натомість сімейний відпочинок у форматі 2 дорослих і дитина найчастіше може обійтися в приблизно 100 – 150 тисяч гривень на тижневу подорож. Втім, кінцева вартість залежатиме як від країни, так від рівня готелю чи сезону.

До речі, за спостереженнями компанії, найпопулярнішим напрямком серед українців залишається Туреччина, хоча ще у 2024 – 2025 роках більший інтерес фіксувався до європейських країн.

Стабільно високий попит має Греція (особливо острови), адже інколи вартість відпочинку там навіть вигідніша, ніж у Туреччині,

– резюмують в "Пілігримі".

Крім того, серед популярних залишаються такі напрямки:

Іспанія та Італія,

Балканські країни – Албанія та Чорногорія (особливо як більш бюджетний варіант автобусного відпочинку),

Єгипет, який стабільно має попит,

Болгарія – як один із найдоступніших варіантів,

Хорватія – переважно для туристів із власним доїздом або автобусними турами.

Водночас в компанії додають, що порівняно з минулим роком ціни на відпочинок могли зрости навіть на 40 – 50%. І на це частково вплинуло подорожчання авіаперельотів внаслідок ситуації на Близькому Сході.

Загалом ми вже декілька років поспіль спостерігаємо стабільну тенденцію до зростання вартості відпочинку,

– кажуть в "Пілігримі".

У Join UP! розділяють діапазон ціни відповідно до обраної логістики, де автобусний тур коштуватиме набагато дешевше, аніж авіатур.

Автобусні тури та авіаперельоти із сусідніх країн

Якщо спиратися на дані попереднього року, то середній чек за тур тримався на рівні, який дозволяв сім'ї з 1 або 2 дітьми спланувати відпочинок у Болгарії в межах 35 – 45 тисяч гривень.

Це найбільш прагматичний варіант, де вартість за 1 людину починається від 9,7 тисячі гривень, а відпочинок для 2 дорослих стартує від 19,5 тисячі гривень,

– пояснюють в компанії.

Авіатури з форматом "все включено"

Такий формат залишається пріоритетом для батьків через прогнозованість витрат на харчування, але тут суми помітно зростають. У Єгипті, наприклад, вартість туру в Хургаду чи Шарм-еш-Шейх сьогодні становить від 23 – 24 тисячі гривень за особу.

Таким чином, для пари дорослих тур коштуватиме від 46,5 тисячі гривень, а повноцінна сімейна поїздка з дітьми вимагає бюджету вже від 80 – 95 тисяч гривень.

Найдешевша альтернатива серед авіатурів

Йдеться про турецьку Анталію, де старт за 1 людину від 16,5 тисячі гривень. Це дозволяє сім'ї з дитиною вкластися у 65 – 70 тисячі гривень за весь відпочинок.

Втім за оцінками JoinUP!, орієнтир для більшості мандрівників зараз змістився. Тому цьогоріч через подорожчання авіаскладової родини закладають у свій "відпускний кошик" у середньому на 10 – 12 тисяч гривень більше, ніж раніше.

Зауважте! У розрахунках вказані діапазони ціни від найнижчого показника, тобто загалом вартість може виявитися дорожчою, якщо обирати кращі готель та умови проживання.

Куди вигідно їхати відпочивати та коли це робити?

Найбільш вигідними для подорожей традиційно вважаються періоди самого старту або завершення сезону. Тобто якщо говорити про весну, то це квітень та травень, а восени – жовтень і листопад.

У цей час готелі та авіакомпанії намагаються стимулювати попит, тому ціни на ринку є одними з найнижчих. Але важливо розуміти, що календарний місяць – це лише один із факторів, оскільки підсумкова вартість поїздки залежить і від інших обставин,

– пояснюють в JoinUP!

Наприклад, величезну роль відіграє раннє бронювання. Сім'ї, які планують відпустку заздалегідь, фіксують ціну, яка може бути на 30 – 40% нижчою за ту, що з'явиться в розпал сезону.

Також на ціну впливають внутрішні акції туроператорів та наявність вільних місць на рейсах. Іноді навіть у червні можна "впіймати" вигідну пропозицію, якщо на певний напрямок залишилися недозаповнені крісла в літаку.

Суттєво ж відпочинок дорожчає в періоди пікового попиту. Це насамперед липень і серпень – час масових відпусток у всьому світі, а також періоди дитячих канікул і державних свят. У ці дати ціна злітає не через об'єктивні витрати, а через те, що попит значно перевищує пропозицію,

– додають в компанії.

У "Пілігримі" додають, що найвигідніші ціни зазвичай можна знайти наприкінці травня та у червні. Саме в цей період найкраще бронювати літні напрямки.

Уже з середини червня вартість турів помітно зростає, а пік цін традиційно припадає на липень та серпень,

– зауважують там.

Які пріоритети зараз в українців щодо відпочинку?

Люди почали набагато виваженіше підходити до вибору логістики. Сьогодні пріоритет номер один – це найближчий і найзручніший аеропорт вильоту, як-от Кишинів чи Жешув, щоб мінімізувати час у дорозі до літака. Ще одна виразна зміна стосується географії курортів, пояснюють в JoinUP!

Сьогодні для багатьох принциповим моментом є відсутність "сусідів-росіян", тому спостерігається помітне зміщення інтересу в бік регіонів, які традиційно орієнтовані на європейського туриста.

Замість звичних масових готелів клієнти все частіше обирають Егейське узбережжя Туреччини – Бодрум чи Даламан, або єгипетські Ель-Аламейн та Марса-Алам.

Щодо тривалості та якості, то базовим стандартом залишається тижневий відпочинок, але українці стали значно прискіпливішими до рівня сервісу. У фокусі повне "перезавантаження", тому попит на перевірені готелі з форматом "все включено" не падає, адже це звільняє від зайвих побутових турбот,

– фіксує туроператор.

Водночас з'явився запит на новизну – мандрівники готові відкривати для себе Албанію чи навіть екзотична Хайнань у Китаї, бо нові яскраві враження зараз сприймаються як найкращі ліки проти стресу.

В "Пілігримі" натомість додають, що рівень комфорту загалом залишається незмінним: туристи, які раніше обирали готелі з 4 зірками, переважно продовжують відпочивати в аналогічній категорії.

Водночас помітно зростає бажання подорожувати на довший період – багато клієнтів зараз частіше обирають більше днів відпочинку,

– діляться спостереженнями в компанії.

Скільки може коштувати відпочинок в Україні?

Відпочинок українців не обмежується лише закордонними напрямками – чимало туристів обирають подорожі всередині країни.

Директор туроператор "Відвідай" Ігор Губіліт у коментарі для 24 Каналу розповів, що у 2026 році найпопулярнішими напрямками для відпочинку в Україні є тури Закарпаттям, Франківщиною та Львівщиною.

Iгор Губіліт, директор туроператор "Відвідай" Порівняно з минулим роком, туристи частіше обирають релаксові тури, особливо з термальними басейнами та дегустаціями, як-от закарпатські сири, вина, настоянки та чаї.

Також більший попит мають тури з акцентом на маловідомі, унікальні території, з меншою кількістю туристів. Втім варто зауважити, що найчастіше туристи обирають тури вихідного дня: як одноденні, так і дводенні мандрівки.

Багатоденні подорожі потребують ретельнішого планування, тому вони мають популярність у сезон відпусток – здебільшого влітку,

– додає пан Ігор.

Які зараз ціни на внутрішній відпочинок в Україні:

на тури вихідного дня по Україні ціна стартує від 695 гривень (1 045 гривень все включено),

(1 045 гривень все включено), на тури тривалістю 3 дні – ціна стартує від 2 745 гривень (5 520 гривень все включено).

За словами Губіліт, ціни на тури зараз змінилися, враховуючи інфляцію та суттєве зростання ціни на дизельне пальне. Крім того, підвищилась вартість проживання, транспорту, харчування та страхування груп.

Як змінилася сезонність і тренди внутрішнього туризму під час війни?

У "Відвідай" кажуть, що найбільш вигідними для подорожей Україною є міжсезоння, а це орієнтовно з жовтня по квітень, окрім різдвяно-новорічного періоду.

У цей час туристичний потік нижчий, тому мандрівники отримують більше уваги на локаціях і часто можуть розраховувати на більш доступні ціни.

З квітня – травня в середньому починається туристичний сезон, тому ціни оновлюються і стають на порядок вище. Також ціни традиційно зростають у період свят, новорічних турів, сезону відпочинку на морі,

– каже Ігор Губіліт.

Водночас через війну сезонність частково змінилась: туристи стали частіше подорожувати турами вихідного дня протягом усього року, а не лише у сезон відпусток.

Щодо ключових трендів внутрішнього туризму, то українці стали більш обережно підходити до планування подорожей: ретельно прораховують витрати та частіше бронюють заздалегідь. Водночас частина мандрівників діє спонтанно, обираючи поїздки в останній момент – залежно від погоди чи вільного часу.

Щодо безпеки – туристів цікавлять мандрівки на захід України, де ми й зосередили свою діяльність переважно. Хоча, маємо й закордонні тури, як екскурсійні, так і морські,

– додає директор.

В компанії додають, що загалом українці подорожують із різних областей України, зокрема Дніпропетровської, Одеської та Харківської, що свідчить про збереження внутрішньої мобільності навіть в умовах війни.