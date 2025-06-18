Майже на чверть: в Україні зросло відшкодування ПДВ

Якщо порівнювати з минулим роком, то ПДВ зросло на 24%. Це відбулося за останні 5 місяців.

В Україні зросло відшкодування ПДВ

З січня по травень поточного року платникам податків було відшкодовано 70,9 млрд грн ПДВ на поточні рахунки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

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Це на 23,8 %, або на 13,3 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Ба більше, це на 15 % (+ 9,3 мільярда гривень) більше у порівнянні з 2023 роком.

У травні 2025 року платникам податків відшкодовано 15,5 мільярдів гривень, що на 22,3 % (+2,8 мільярда гривень) більше, ніж у травні 2024 року. Порівняно з травнем 2023 року показник зріс на 55,9 % (+5,6 мільярда гривень).

Нагадаємо! Очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вже писав, що фінансовим органам не вдалося розв'язувати проблему зростання залишку невідшкодованих сум ПДВ.