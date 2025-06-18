В Украине выросло возмещение НДС

С января по май текущего года налогоплательщикам было возмещено 70,9 млрд гривен НДС на текущие счета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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Это на 23,8%, или на 13,3 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период 2024 года. Более того, это на 15% (+ 9,3 миллиарда гривен) больше по сравнению с 2023 годом.

В мае 2025 года налогоплательщикам возмещено 15,5 миллиарда гривен, что на 22,3 % (+2,8 миллиарда гривен) больше, чем в мае 2024 года. По сравнению с маем 2023 года показатель вырос на 55,9 % (+5,6 миллиарда гривен).

Напомним! Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уже писал, что финансовым органам не удалось решить проблему роста остатка невозмещенных сумм НДС.