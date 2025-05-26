Яку суму ПДВ повернули українцям за чотири місяці 2025 року

Станом на 1 травня 2025 року платникам податків в Україні відшкодували 55,5 мільярда гривень ПДВ. Це сума, яку вже фактично перерахували українцям, повідомляє Канал 24 з посиланням на голову Державної податкової служби України Руслана Кравченка.

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За словами Кравченка, обсяги повернення податку значно зросли у порівнянні з минулим роком.

Це на 10,8 мільярдів гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Та більше за такий показник у 2023 році на 3,7 мільярда гривень,

– заявив голова ДПС.

Слід знати! Цього року заявлена українцями до відшкодування сума ПДВ виросла до 63,5 мільярда гривень. Торік ця сума була на 16 мільярдів менша.

Яку суму ПДВ ще не відшкодували платникам податків

Залишок ПДВ, який ще не відшкодували платникам податків і перебував у роботі станом на 1 травня, склав 30,4 мільярда гривень.

При цьому 4,4 мільярда гривень з цього залишку – це ті суми ПДВ, за якими з 24 по 30 квітня були завершені перевірки. Заявки знаходилися на виконанні в казначействі, а після узгодження ці кошти протягом 5 днів відшкодували українцям.

Решта залишку складається з таких сум:

14,5 мільярда гривень – суми ПДВ, за якими тривають камеральні перевірки;

3,6 мільярда гривень – суми ПДВ, за якими тривають документальні перевірки;

7,7 мільярда гривень – суми ПДВ, за якими триває узгодження результатів перевірок.

26 млрд грн – це не про заборгованість, а звичайний робочий процес, у межах якого чітко прописано, що і коли має бути зроблено. Автоматичного відшкодування по ній бути не може, бо вона може бути зменшена після перевірок чи судового оскарження,

– наголосив Кравченко.

Він додав, що у травні 2025 року українці подали уточнені декларації на зменшення суми відшкодування ПДВ на 0,4 мільярда гривень. Тому залишок, який був на початок травня, вже зменшився.

Варто знати! У 2025 році зросла кількість заявок на відшкодування ПДВ – 13 003 проти 12 246 минулого року, тому збільшилась і кількість перевірок на повернення коштів. У 2023 році було 10 207 заявок на повернення податку.