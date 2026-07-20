Українці у десяти регіонах залишились без світла: де незабаром обіцяють відновити електроенергію
У багатьох українських регіонах деякі споживачі залишились без електропостачання. Причиною відсутності світла є не тільки атаки Росії, а й погодні умови.
У яких регіонах українці залишились без світла
Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути електроенергію громадянам, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.
Внаслідок обстрілів та бойових дій частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання.
Водночас через негоду без електроенергії залишається понад 100 населених пунктів у таких областях:
- Вінницькій;
- Івано-Франківській;
- Тернопільській;
- Хмельницькій;
- Черкаській;
- Чернігівській.
Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.
Однак, застосування графіків відключень світла не прогнозується.
Але активне енергоспоживання таки радять перенести на денний час – з 11:00 до 15:00.
Тобто ситуація в енергетиці станом на зараз залишається контрольованою. Запроваджувати обмеження не планують, а відновлювані роботи у регіонах тривають.
Що ще відомо про ситуацію в енергетиці
Нагадаємо, що Росія цьогоріч посилила удари по енергетиці. Зокрема, зростає й кількість уражень.
Вже приблизно 50% потужностей із виробництва електроенергії втрачено. Найбільше пошкоджень зазнала маневрова генерація.