Ці роки можуть "з'їсти" вашу пенсію: який стаж краще не брати для оформлення пенсії
- Для розрахунку пенсії важливо вибирати роки з найвищою зарплатою та повними внесками, уникаючи періодів неофіційної роботи, навчання після 2004 року та років з низькою зарплатою.
- Для отримання більшої пенсії, краще обирати 5 років з найвищою зарплатою до 30 червня 2000 року та надавати оригінали документів з місця роботи для підтвердження.
Щоб отримувати не мінімальну пенсію, важливо не лише мати достатньо страхового стажу, а й обрати найбільш вигідні роки. Українці можуть обирати будь-які 5 років стажу з найвищою зарплатою для нарахування більшої пенсії.
Які роки краще не брати для нарахування пенсії?
Для розрахунку пенсії потрібно обрати роки з найвищою зарплатою та повні роки, за які сплачували страхові внески, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
- Неофіційна робота та неповні місяці: Роки, коли роботодавець не сплачував внески або сплачував неповну суму, не зараховуються до стажу.
- Навчання: Періоди навчання у вишах, коледжах та технікумах після 2004 року не враховуються до стажу.
- Робота за ЦПД до 2016 року: Внески за цивільно-правовими договорами не сплачувались, тому цей період не йде до стажу.
- Роки з низькою зарплатою: Якщо ваша зарплата була низькою у 2000 – 2010 роках, краще не брати до уваги цей стаж. Виключення цих років на користь інших до 2000-го року може бути вигідним.
Зауважте! Також не варто брати страховий стаж до 2004 року, якщо ваша трудова книжка втрачена. Без цього стаж можуть не зарахувати.
Які роки вигідні для розрахунку пенсії?
Розмір пенсії за віком розраховують, спираючись на тривалість стажу та величину зарплати, з якої сплачували страхові внески.
Щоб виплата була більшою, майбутньому пенсіонеру варто обирати роки з найвищою заробітною платою, яку він отримував до 30 червня 2000 року. Подавати дані можна за будь-який проміжок часу, не обов'язково останні роки. Але сумарно має вийти 5 років.
На підтвердження цих даних потрібно надати оригінал документа з місця роботи, де вказані розміри зарплати.
Головне про пенсію в Україні
У 2026 році для отримання пенсії за віком в Україні буде необхідно мати мінімум 33 роки страхового стажу. Пенсія не буде призначена без офіційно підтверджених доходів та документів, які підтверджують страховий стаж.
Страховий стаж можна перевірити через застосунок Дія, "Приват24" або на сайті Пенсійного фонду. Для перевірки стажу в Дії потрібно обрати розділ з державними послугами, а в "Приват24" – надіслати запит до Пенсійного фонду.
Пенсіонери можуть одночасно отримувати пенсію та працювати, і їх не можна звільнити лише через досягнення пенсійного віку. Працюючі пенсіонери можуть отримувати збільшені виплати під час індексації пенсії та надбавку за роки стажу понад норму.
У 2026 році пенсії по інвалідності будуть розраховуватися у відсотках від пенсії за віком: 100% для І групи, 90% для ІІ групи, 50% для ІІІ групи.