Пенсія вже під питанням: що може зірвати вихід на заслужений відпочинок

Досягнення пенсійного віку ще не гарантує автоматичного призначення виплат. У деяких випадках українці можуть зіткнутися з обставинами, які ускладнюють або відкладають вихід на заслужений відпочинок.

Через що прийдеться відкласти вихід на пенсію?

Досягнення пенсійного віку саме по собі ще не гарантує призначення пенсії. На практиці головною перешкодою найчастіше стає недостатній страховий стаж, тому саме через нього вихід на заслужений відпочинок можуть відкласти на кілька років, зауважує Пенсійний фонд.

Причому проблема для багатьох українців стає дедалі актуальнішою, адже вимоги до тривалості стажу, необхідного для виходу на пенсію у 60 років, в Україні підвищують поетапно.

Важливо! Фактично це означає, що право на пенсію залежить одразу від двох умов: віку та кількості років страхового стажу. Якщо хоча б одна з них не виконана, автоматичного призначення виплат не буде.

Тому навіть після досягнення пенсійного віку людина може зіткнутися з ситуацією, коли пенсію їй не призначають одразу.

Що таке страховий стаж?

Страховий стаж – це не просто кількість років роботи, нагадує ПФУ. Тобто це період, протягом якого особа була застрахована у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування і за який щомісяця сплачувалися внески не менші за мінімальний страховий внесок.

Важливо! Наявність запису про роботу ще не завжди означає, що відповідний період повністю буде врахований для призначення пенсії. Якщо роботодавець не сплачував внески або сплачував їх не в повному обсязі, це може вплинути на загальний страховий стаж.

Через це людина іноді дізнається про проблему вже на етапі звернення по пенсію, коли з’ясовується, що необхідної кількості років не вистачає.

Що робити, якщо стажу бракує?

Якщо людина досягла пенсійного віку, але не набула потрібного страхового стажу, це не означає, що ситуація безвихідна. Закон передбачає кілька варіантів дій.

Найпростіший шлях – продовжити офіційно працювати, щоб добрати відсутні роки стажу.

Ще один механізм – добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. У такому разі людина може самостійно сплачувати внески за періоди, яких їй не вистачає для набуття права на пенсію.

Водночас тут існує важлива межа. Якщо страховий стаж становить менш як 15 років, пенсію за віком не призначають взагалі. У такому випадку після досягнення 65 років людина може претендувати вже не на пенсію, а на державну соціальну допомогу, яка виплачується замість неї.

Які вимоги до стажу в Україні?